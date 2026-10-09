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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 40χρονος, ο οποίος καταζητείτο για υπόθεση διάρρηξης χρυσοχοείου και κλοπής περιουσίας αξίας άνω των €200.000, που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στην επαρχία Αμμοχώστου. Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ευρωπαϊκή χώρα, προτού εκδοθεί στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2026, γύρω στις 3:55 τα ξημερώματα, όταν ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού του χρυσοχοείου. Ο υπεύθυνος του καταστήματος ειδοποίησε την Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στη σκηνή, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει.

Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του χρυσοχοείου, από το κατάστημα είχε κλαπεί περιουσία αξίας πέραν των €200.000.

Στο πλαίσιο των ερευνών και έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων, οι ανακριτές εξασφάλισαν εθνικό και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 40χρονου.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου συνελήφθη βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του.

Ακολούθησε δικαστική διαδικασία για την έκδοσή του στις κυπριακές Αρχές. Ο 40χρονος αφίχθη το πρωί της Παρασκευής (9/10) στην Κύπρο, όπου επανασυνελήφθη δυνάμει του εθνικού εντάλματος.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για επτά ημέρες.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Αμμοχώστου.