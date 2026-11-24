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Στην παραδοχή ότι έπρεπε να επιδειχθεί περισσότερη ευαισθησία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης θανάτου της 17χρονης μαθήτριας σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, προέβη ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, σημειώνοντας, πως παρά το ότι δεν παραβιάστηκε το πρωτόκολλο,ο ιατροδικαστής έπρεπε να είχε μεταβεί στο σημείο. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία πρέπει να τύχει εκσυγχρονισμού.

Μιλώντας στο κρατικό κανάλι, ο κ. Κωνσταντίνου, είπε ότι «ο θάνατος ενός 17χρονου κοριτσιού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες αποτελεί μια εξαιρετικά ιδιαίτερη περίπτωση και θεωρούμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ανθρώπινη διάσταση και η ευαισθησία πρέπει να έχουν ξεχωριστή βαρύτητα».

Εξήγησε πως ετοιμάστηκε μια έκθεση από την ιατροδικαστική Υπηρεσία, η οποία αφορούσε την καταγραφή των ενεργειών που έγιναν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν από την Αστυνομία για τον θάνατο του κοριτσιού. «Η έκθεση, αυτό που δείχνει, είναι ότι οι διαδικασίες που ακολούθησε η ιατροδικαστική υπηρεσία συνάδουν με τις ισχύουσες πρόνοιες και τις συμφωνημένες διευθετήσεις με την Αστυνομία», ξεκαθάρισε.

Όμως, πρόσθεσε, «ως Υπουργείο Υγείας πιστεύουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν προτιμότερο να επιδειχθεί περισσότερη ευαισθησία ως προς τον χειρισμό του περιστατικού και να είχε μεταβεί ο ιατροδικαστής επιτόπου στη σκηνή».

Την ίδια ώρα έκανε λόγο για απαρχαιωμένη νομοθεσία, διευκρινίζοντας πως «είναι σε εξέλιξη προσπάθεια για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί θανατικών ανακριτών μέσω μιας συνεργασίας του επιτρόπου νομοθεσίας, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Βρίσκεται σε ένα καλό στάδιο η διαδικασία προκειμένου να προχωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας».

Κληθείς να απαντήσει εάν το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κάτι τέτοιο και «δεν θα πρέπει να προχωρούμε σε τοποθετήσεις που ενδέχεται να μην ισχύουν, απλά και μόνο για να στηρίξουμε ένα επιχείρημα».

«Αυτό που υπάρχει είναι ότι σε περίπτωση που δεν προκύπτουν εξωτερικές κακώσεις, υπάρχει δυνατότητα ο ιατροδικαστής να μην μεταβεί στη σκηνή, αλλά για να είμαι δίκαιος δεν γνωρίζω όλες τις πρόνοιες του καταστατικού για τις ενέργειες σε τέτοιου είδους περιπτώσεις», εξήγησε και διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν επαφές του Υπουργείου Υγείας με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία για το χειρισμό τέτοιου είδους περιστατικών.