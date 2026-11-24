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Έκταση 2.880 στρεμμάτων, όπου βρίσκεται το στρατόπεδο Γκιουλσερέν (Καράολος), έξω από την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων στην Αμμόχωστο, θα δοθεί στη διάθεση του κοινού και των τουριστών ανακοίνωσε απόψε ο «πρωθυπουργός» και πρόεδρος του ΚΕΕ, Ουνάλ Ουστέλ, παρουσιάζοντας το «Όραμα 2033» του κόμματός του στην κατεχόμενη πόλη.

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, ο κ. Ουστέλ πρόσθεσε ότι για το «σχέδιο νέων Βαρωσίων» εργάζονται εδώ και δύο χρόνια και αυτό στοχεύει στην “αύξηση του τουριστικού δυναμικού” της πόλης, στην ενίσχυση της οικονομίας της και στην αναζωογόνηση της παραλιακής ζωής και είναι ένα από “τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά έργα” που ανακοινώθηκαν στο προεκλογικό τους μανιφέστο.

Πρόσθεσε ότι το «πανεπιστήμιο» Ανατολικής Μεσογείου (DAÜ) άλλαξε τη μοίρα της Αμμοχώστου, και πρόσθεσε ότι και το νέο έργο θα καθορίσει το μέλλον της πόλης.

Το έργο, συνέχισε, αποσκοπεί στο να μπορεί ο κόσμος και οι τουρίστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στις παραλίες, να περνούν περισσότερο χρόνο στις παράκτιες περιοχές και να παραμένουν περισσότερο στην Αμμόχωστο.

Στο προωθητικό βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες του έργου. Όπως αναφέρθηκε, η έκταση των 2.880 στρεμμάτων, όπου βρίσκεται το στρατόπεδο Γκιουλσερέν (Καράολος), θα τεθεί στη διάθεση του κοινού και των τουριστών. Τα πρώτα 100 μέτρα της ακτής θα παραμείνουν ελεύθερα από δόμηση, ενώ τουλάχιστον το 75% της έκτασης του έργου θα διατεθεί για άμεση χρήση από το κοινό.

Στην περιοχή σχεδιάζεται η δημιουργία ενός συνεχόμενου παραλιακού πεζόδρομου, ίδιου μήκους με την υφιστάμενη παραλία των Βαρωσίων, και να υπάρχει δωρεάν είσοδος στις παραλίες.

Στο πλαίσιο του έργου, πέραν από περίπτερα, καφετέριες και εστιατόρια, σχεδιάζεται και η ανέγερση κτιρίων που θα φιλοξενούν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στόχος είναι δομές όπως βοτανικός κήπος, κέντρο νεότητας και συνεδριακό κέντρο να συμβάλουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αμμοχώστου.

Προβλέπεται επίσης να προστεθούν στον χώρο ποδηλατόδρομοι, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, γήπεδα τένις και κέντρο θαλάσσιων σπορ. Στο τμήμα που ονομάζεται «Mini Island Park» σκοπός είναι να εκτίθενται μινιατούρες ιστορικών μνημείων της Κύπρου και να έρχονται οι επισκέπτες σε επαφή με την ιστορία του νησιού.

Ο σχεδιασμός του έργου προγραμματίζεται να καθοριστεί σε συνεργασία με το «πανεπιστήμιο» Ανατολικής Μεσογείου, μέσω ενός “ανοιχτού διαγωνισμού για τους αρχιτέκτονες και τους πολεοδόμους που δραστηριοποιούνται στη χώρα”. Στο τέταρτο έτος του έργου θα τεθούν σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις και οι εμπορικοί χώροι.

Ο Ουνάλ Ουστέλ είπε ότι η Αμμόχωστος έχει τη δυναμική “να γίνει ένα από τα ισχυρότερα τουριστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου”.

Υποστήριξε ότι μπορούν να μεταφέρουν στο κέντρο της Αμμοχώστου την τουριστική ζωντάνια που δημιούργησαν τα Βαρώσια τη δεκαετία του 1960 και είπε πως στοχεύουν η κινητικότητα που θα ξεκινήσει από την ακτή να φτάσει και στην αγορά.

ΚΥΠΕ