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Έτσι λειτουργεί το σύστημα θα πει κάποιος. Επομένως ότι ισχύει ανά το παγκόσμιο, ισχύει αναπόφευκτα και στην Κύπρο. Για τι ακριβώς μιλάμε; Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου μιας χώρας είναι συγκεντρωμένο στα χέρια των λίγων, σε σύγκριση με τον πλούτο που κατέχει η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού.

Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε χθες Δευτέρα την «έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2025». Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι το 28,3% του πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 276.585 άτομα, βρίσκονταν στην κατώτερη εισοδηματική τάξη το 2025, λαμβάνοντας ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ίσο ή μικρότερο των €16.550. Από αυτούς, 145.506 άτομα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,5% του πληθυσμού, βρίσκονταν κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου της φτώχειας, δηλαδή το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν μικρότερο ή ίσο με €13.240.

Από την άλλη, στην ανώτερη τάξη, ανήκει το 7,5% του πληθυσμού (72.819), με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα πάνω από €44.133, δηλαδή πάνω από 200% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος. Το €22.066 θεωρείται το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εθνικό εισόδημα.

Αγ.Αγ.