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Σε 455 παραγγελίες νέων πλοίων έχουν προχωρήσει οι Έλληνες εφοπλιστές μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία τους στη διεθνή ναυπηγική αγορά. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Xclusiv, οι ελληνικές παραγγελίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% των 2.200 νέων συμβολαίων ναυπήγησης που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στα δεξαμενόπλοια και στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Η ελληνική δραστηριότητα καλύπτει τέσσερις βασικούς ναυτιλιακούς κλάδους: δεξαμενόπλοια, bulk carriers, containerships και πλοία μεταφοράς αερίου. Μάλιστα, το ελληνικό μερίδιο στις φετινές παραγγελίες υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό στο συνολικό παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών (orderbook) στις τρεις πρώτες κατηγορίες.

Πρωταγωνιστούν τα δεξαμενόπλοια

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών επενδύσεων κατευθύνεται στα δεξαμενόπλοια, με 211 νέες παραγγελίες, που αντιστοιχούν στο 46% του συνόλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου, καθώς έχουν παραγγελθεί 68 VLCC και 50 Suezmax. Οι δύο κατηγορίες συγκεντρώνουν το 56% των ελληνικών παραγγελιών δεξαμενόπλοιων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Έλληνες πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν περίπου τις μισές νέες παραγγελίες Suezmax και το 39% των VLCC και ULCC.

Η ανανέωση του στόλου αποτελεί βασικό παράγοντα των επενδύσεων, καθώς περίπου το 48% των υφιστάμενων δεξαμενόπλοιων έχει ηλικία τουλάχιστον 16 ετών.

Ωστόσο, το παγκόσμιο orderbook έχει αυξηθεί στο 26,1% της υφιστάμενης χωρητικότητας, από 15,3% έναν χρόνο νωρίτερα, δημιουργώντας ερωτήματα για τη μελλοντική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Στροφή στα μεγάλα bulk carriers

Στον κλάδο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου καταγράφονται 100 ελληνικές παραγγελίες bulk carriers, που αντιστοιχούν στο 48,3% του συνολικού ελληνικού orderbook της κατηγορίας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μεγαλύτερα πλοία, καθώς τα Capesize και Newcastlemax αποτελούν το 45% των ελληνικών παραγγελιών, έναντι 24% παγκοσμίως.

Χαρακτηριστικό είναι ότι 22 από τα 25 Newcastlemax του ελληνικού βιβλίου παραγγελιών έχουν παραγγελθεί φέτος. Παράλληλα, ελληνικά συμφέροντα βρίσκονται πίσω από 23 από τις 32 παγκόσμιες παραγγελίες Capesize.

Το παγκόσμιο orderbook των bulk carriers έχει αυξηθεί στο 15,7% της υπάρχουσας χωρητικότητας, από 10,7% πέρυσι.

Επενδύσεις σε containerships και LNG

Σημαντική δραστηριότητα καταγράφεται και στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με 99 νέες ελληνικές παραγγελίες, κυρίως στις κατηγορίες Feeder, Handy και Panamax.

Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών containerships αντιστοιχεί πλέον στο 44,5% της υφιστάμενης μεταφορικής ικανότητας, έναντι 32% πριν από έναν χρόνο.

Παράλληλα, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν παραγγείλει 45 πλοία μεταφοράς αερίου, μεταξύ των οποίων 25 VLGC και 16 LNG carriers.

Σύμφωνα με την Xclusiv, η αύξηση των παραγγελιών δημιουργεί προοπτικές ανανέωσης των στόλων, αλλά ενισχύει και τις ανησυχίες για υπερπροσφορά χωρητικότητας.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, η απόσυρση παλαιότερων πλοίων και η πορεία των ναύλων, που θα κρίνουν κατά πόσον οι ναυτιλιακές αγορές μπορούν να απορροφήσουν τη νέα χωρητικότητα.

Capital.gr