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Την ανάγκη η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας να πραγματοποιηθεί σταδιακά και με ρεαλιστικές λύσεις, χωρίς να υπονομεύεται η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η διεθνής ανταγωνιστικότητα του κλάδου, υπογράμμισε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Αθήνα.

Η Υφυπουργός μιλούσε την Τετάρτη σε δείπνο που παρέθεσε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προς την ελληνική πλοιοκτητική κοινότητα, ως αναγνώριση της διαχρονικής συνεργασίας και στήριξής της προς το Κυπριακό Νηολόγιο Πλοίων. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης.

Η κ. Χατζημανώλη επισήμανε ότι η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές ανακατατάξεις, απειλές για την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τεχνολογικές εξελίξεις και αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις.

Πράσινη μετάβαση χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ναυτιλία είναι αναγκαία, ωστόσο οι πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος υποστηρίζει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μια σταδιακή και πρακτικά εφαρμόσιμη διαδικασία απανθρακοποίησης, η οποία θα επιτρέπει στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις να παραμένουν οικονομικά βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιβεβαίωση της κοινής προσέγγισης Κύπρου, Ελλάδας, Μάλτας και Ιταλίας, μέσω της συνεργασίας 3+1, σε ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, την απανθρακοποίηση, τη ναυτική ασφάλεια και την ευημερία των ναυτικών.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, ανταγωνιστική και διεθνώς πρωταγωνιστική ναυτιλία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να αναγνωρίζουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο κλάδος.

Στρατηγική προτεραιότητα η συνεργασία με την ελληνική πλοιοκτησία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Χατζημανώλη στη σχέση της Κύπρου με την ελληνική πλοιοκτητική κοινότητα, χαρακτηρίζοντάς την αποτέλεσμα δεκαετιών συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινών αξιών.

Όπως σημείωσε, η ελληνική πλοιοκτησία έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και διεθνή αναγνώριση της κυπριακής ναυτιλίας, ενώ η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών αυτών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να διατηρεί ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, προκειμένου να κατανοεί τις ανάγκες της και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις που προκύπτουν.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η Κύπρος διαθέτει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο νηολόγιο και ένα ισχυρό ναυτιλιακό κέντρο, με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού οικοσυστήματος να βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής.

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε τους Έλληνες πλοιοκτήτες για τη διαχρονική εμπιστοσύνη προς την κυπριακή σημαία, διαβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ανταγωνιστικού και αξιόπιστου ναυτιλιακού περιβάλλοντος.