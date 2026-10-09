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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα, Παρασκευή, στις Βρυξέλλες κατά της αύξησης του κόστους ζωής και των μέτρων που προωθεί η βελγική κυβέρνηση, με την κινητοποίηση να σημαδεύεται και από συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και ταραχοποιών.

Επεισόδια σημειώθηκαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών, όταν δεκάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν νεαρής ηλικίας, ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα, πέταξαν πέτρες και κροτίδες εναντίον αστυνομικών, μεταδίδει το Associated Press.

Στη συνέχεια, έβαλαν φωτιά σε διάφορα σημεία, μεταξύ άλλων σε ένα σωρό από δημοτικά ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια.

Οι δυνάμεις καταστολής απάντησαν με δακρυγόνα, εκτόξευση νερού υπό πίεση και επιχειρήσεις απώθησης των συγκεντρωμένων με γκλομπ, αναγκάζοντάς τους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Τα επεισόδια προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία και στις δημόσιες συγκοινωνίες σε ολόκληρη την πόλη.

🚨 Inspired by protests in France, Belgians take to the streets — clashes erupt with police in Brussels



On October 9, unrest broke out in the Belgian capital. Masked protesters hurled objects and fireworks at police officers, with one demonstrator even throwing a road sign at… pic.twitter.com/c6qfg4hid7 October 9, 2026

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι όσοι προκάλεσαν τα προβλήματα στη δημόσια τάξη δεν συνδέονται με τη διαδήλωση κατά της λιτότητας, στην οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, συμμετείχαν περίπου 30.000 άνθρωποι.

Η κατάσταση τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγη ώρα παρέμενε τεταμένη στο κέντρο των Βρυξελλών.

Αρκετά ποδήλατα κοινής χρήσης πυρπολήθηκαν στην πλατεία Albertine, προκαλώντας ένα σύννεφο καπνού.

«Προκειμένου να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, των διαδηλωτών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία παρενέβη στοχευμένα εναντίον των ταραχοποιών. Χρησιμοποιήθηκαν εκτοξευτές νερού και δακρυγόνα από απόσταση για να τους απωθήσουν», μεταδίδει η Le Soir.

🔴 🇧🇪 BELGIQUE



Chaos total à la gare Centrale. Affrontements et incendie. La tension monte.

Les syndicats marchent vers la gare du Midi. Les étudiants, eux, restent sur place. À suivre.⁰#Bruxelles #GareCentrale #Belgique #9octobre https://t.co/rQ3BrnEzyT pic.twitter.com/qabUohyptj — Geocrises FR (@geocrises) October 9, 2026

Η οργή για το κόστος ζωής

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η βελγική κυβέρνηση δυσκολεύεται να οριστικοποιήσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Τα συνδικάτα είχαν στόχο να κινητοποιήσουν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα μέτρα λιτότητας και στην επιβάρυνση των νοικοκυριών.

De VIOLENTS AFFRONTEMENTS sont signalés près de la GARE CENTRALE de BRUXELLES, en Belgique



Alors qu’une MANIFESTATION devait débuter vers 10h30, de FORTES TENSIONS éclatent entre manifestants et forces de l’ordre.

pic.twitter.com/movjVWYSxR — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 9, 2026

Το Βέλγιο αντιμετωπίζει υψηλό δημόσιο χρέος, όπως και οι γειτονικές χώρες, η Γαλλία και η Ιταλία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ξεκαθάρισαν ότι οι ταραχοποιοί δεν είχαν καμία σχέση με τη δική τους κινητοποίηση. Τα μέλη τους και οι υποστηρικτές τους πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία στο κέντρο των Βρυξελλών.

🔴 🇧🇪 BELGIQUE



La fin du cortège arrive bientôt à la gare du Midi. Toujours de grosses tensions à la gare Centrale.

Tensions aussi signalées aux Marolles, à Anneessens et sur le boulevard Lemonnier. Une partie des manifestants se dirige vers le siège du MR, avenue de la Toison… https://t.co/4YETt4qm6n pic.twitter.com/LizJmvGPZx — Geocrises FR (@geocrises) October 9, 2026

iefimerida.gr