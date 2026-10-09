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Προσκόμματα φαίνεται να παρεμβάλλουν οι κατοχικές αρχές κατά τη διέλευση ομάδων Ελληνοκυπρίων με λεωφορεία από τα οδοφράγματα. Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο philenews, χθες δεν επέτρεψαν τη διέλευση λεωφορείου από τα οδοφράγματα Αστρομερίτη και Αγίου Δομετίου, με τη δικαιολογία ότι δεν συνοδεύονταν από τουρκοκύπριο ξεναγό.

Όπως καταγγέλλει ο οδηγός λεωφορείου Κυριάκος Τσαγγάρης, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν λεωφορείο που μετέφερε 57 Ελληνοκύπριους (πρόσφυγες και μη) από το Πελένδρι, επιχείρησε να μεταβεί στις κατεχόμενες περιοχές της Μόρφου και της Κερύνειας, προκειμένου οι επιβάτες να επισκεφθούν τα χωριά και τα σπίτια τους.

Το λεωφορείο έφτασε στο οδόφραγμα του Αστρομερίτη γύρω στις 8:30 το πρωί και ενώ οι έλεγχοι από την Αστυνομία ολοκληρώθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα, το σκηνικό ανατράπηκε κατά τον έλεγχο από τις κατοχικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο οδηγός, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης της απαραίτητης ασφάλειας και πριν επιστραφούν οι ταυτότητες στους επιβάτες, οι κατοχικές αρχές ζήτησαν την παρουσία τουρκοκύπριου ξεναγού. Παρά τη διαβεβαίωση του οδηγού ότι ασκεί το επάγγελμα για χρόνια και ότι η παρουσία ξεναγού απαιτείται μόνο για τουρίστες και ποτέ για Ελληνοκύπριους, η είσοδος τους απαγορεύτηκε.

«Πρώτη φορά μου συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν μας επέτρεψαν να περάσουμε, μας έδωσαν τις ταυτότητες και επιστρέψαμε πίσω», δηλώνει ο ίδιος.

Μάλιστα, όταν ο οδηγός ζήτησε εξηγήσεις από «αξιωματικό» στο οδόφραγμα για την ξαφνική αλλαγή στάσης, έλαβε την απάντηση πως πρόκειται για απόφαση που σχετίζεται με τη «νέα ηγεσία» στα κατεχόμενα.

Δεύτερο μπλόκο στον Άγιο Δομέτιο

Στη συνέχεια, το λεωφορείο κατευθύνθηκε προς το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου σε μια προσπάθεια να επιτραπεί η διέλευση. Εκεί, οι κατοχικές αρχές έθεσαν εκ νέου το ίδιο ζήτημα, διευκρινίζοντας όμως αυτή τη φορά πως η παρουσία ξεναγού είναι υποχρεωτική για οποιαδήποτε ομάδα άνω των 12 ατόμων.

Προκειμένου να μην ακυρωθεί η επίσκεψη των προσφύγων, ο οδηγός αναγκάστηκε να επιστρατεύσει τουρκοκύπριο ξεναγό, ο οποίος μετέβη στο σημείο ώστε να επιτραπεί τελικά η διέλευση του λεωφορείου και να μπορέσουν οι επιβάτες να πάνε να δουν τα σπίτια τους.

«Αν είναι νέα πολιτική, θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε»

Περνούσαμε πάντα ανενόχλητοι οι Ελληνοκύπριοι και τώρα θέλουν ξεναγό;», διερωτήθηκε ο καταγγέλλων. Όπως είπε, μετά το περιστατικό ήρθε σε επικοινωνία με άλλο συνάδελφό του, ιδιοκτήτη λεωφορείων που πραγματοποιεί εκδρομές Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα χωριά μας, ο οποίος του μετέφερε πως μέχρι και πριν από μία εβδομάδα τους επιτράπηκε η διέλευση και πέρασαν κανονικά και ανενόχλητα χωρίς καμία απαίτηση για συνοδεία ξεναγού.

Ο κ. Τσαγγάρης εξέφρασε την αγανάκτησή του για την αναίτια ταλαιπωρία των επιβατών, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως «αν πρόκειται για μια νέα πολιτική απόφαση, που στόχο έχει να μας δημιουργεί προβλήματα και να μας ταλαιπωρεί, τότε θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε».