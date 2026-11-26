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Στις 18.409 ανήλθαν οι καταγγελίες για υποθέσεις βίας στην ελληνοκυπριακή κοινότητα από το 2021 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ την περίοδο 2023-2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 21,3% στα αδικήματα που ταξινομούνται ως βία κατά των γυναικών. Την ίδια ώρα, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία στο σπίτι της, ενώ κατά το τελευταίο έτος υποβλήθηκαν 1.244 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Τετάρτη σε δικοινοτική εκδήλωση στο Λήδρα Πάλας, στη Λευκωσία, την οποία διοργάνωσαν το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και το Σπίτι της Συνεργασίας, με τη στήριξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση για την εκδήλωση, βάσει στοιχείων της Αστυνομίας Κύπρου, κάθε χρόνο υποβάλλονται περίπου 3.000 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 23 υποθέσεις βιασμού και δύο απόπειρες βιασμού, ενώ την περίοδο 2020-2025 σημειώθηκαν 17 γυναικοκτονίες.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα ευρήματα της ευρωπαϊκής έρευνας για την έμφυλη βία, την οποία διενήργησαν η Eurostat, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το 36,1% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα στην Κύπρο δήλωσε ότι έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία ή απειλές, έναντι 30,7% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ποσοστό των γυναικών που έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία ή απειλές από νυν ή πρώην σύντροφο ανέρχεται στο 30% στην Κύπρο, έναντι 17,7% στην ΕΕ, ενώ το ποσοστό όσων έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ανέρχεται στο 39,9%, έναντι 30,8% στην ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, η έλλειψη εμπιστοσύνης στη δυνατότητα της Αστυνομίας να παράσχει βοήθεια συγκαταλέγεται στους λόγους για τους οποίους γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό δεν προχωρούν σε καταγγελία.

Σε ό,τι αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τους πρώτους δέκα μήνες του 2026 σημειώθηκαν δύο γυναικοκτονίες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην καταγγελία περιστατικών βίας, η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης, οι κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις της έμφυλης βίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκπρόσωποι οργανώσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας έστειλαν το κοινό μήνυμα ότι «η βία κατά των γυναικών δεν γνωρίζει σύνορα, γλώσσα ή εθνικότητα».

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Διευθύντρια του MIGS, Σουζάνα Παύλου, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Σπιτιού της Συνεργασίας, Άντρη Χριστοφίδου, ο Καθηγητής Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Χάρης Ψάλτης, η Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσογείου, Εμέτε Μπιράν Μερτάν, η Προϊσταμένη Προληπτικής Πολιτικής του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Μαριλένα Ιωάννου, και η εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής οργάνωσης KAYAD, Μινέ Ατλί.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η επίσημη παρουσίαση του δικοινοτικού χοροδράματος «Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?», στο οποίο συμμετέχουν έξι Ελληνοκύπριες και έξι Τουρκοκύπριες χορεύτριες, αφηγούμενες μέσα από την κίνηση ιστορίες γυναικών που έχουν βιώσει την έμφυλη βία.

Το έργο αποτελεί έμπνευση του χορογράφου και σκηνοθέτη Γιώργου Δημόπουλου, ο οποίος συνδημιουργεί με τη χοροθεραπεύτρια Μαρία Χαραλάμπους, ενώ τη δραματουργία υπογράφει η Αγγελίνα Μήτκα.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρεται, είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η ενίσχυση του έργου του ΣΠΑΒΟ και της KAYAD, στους οποίους θα διατεθούν ισόποσα όλα τα καθαρά έσοδα των παραστάσεων.

Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παρουσιαστεί στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

ΚΥΠΕ