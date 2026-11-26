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Καθαρή μείωση €15,5 εκατ. κατέγραψαν τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο του 2026, σε αντίθεση με την καθαρή αύξηση €857,8 εκατ. τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους υποχώρησε στο 12,5%, από 14%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων διαμορφώθηκε στα €29,7 δισ. τον Οκτώβριο.

Τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου μειώθηκαν κατά €165,4 εκατ. Ειδικότερα, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €22,3 εκατ., ενώ εκείνα προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες μειώθηκαν κατά €6,5 εκατ. Τα δάνεια προς τους υπόλοιπους εγχώριους τομείς κατέγραψαν συνολική μείωση €181,1 εκατ.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, κατέγραψαν καθαρή αύξηση €373,4 εκατ. τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης €697,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους υποχώρησε στο 6,4%, από 6,5%, ενώ το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων ανήλθε στα €60,6 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €212,8 εκατ. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €156,5 εκατ. και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κατά €312,1 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων μειώθηκαν συνολικά κατά €255,9 εκατ.

Σημειώνεται ότι οι καθαρές αυξήσεις και μειώσεις αφορούν συναλλαγές και δεν περιλαμβάνουν μεταβολές από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές διακυμάνσεις και άλλες αναπροσαρμογές.

ΚΥΠΕ