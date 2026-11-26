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Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ (Gérard Depardieu), αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ (Charlotte Arnould) το 2018. Την παραπομπή του Γάλλου ηθοποιού σε δίκη γνωστοποίησε την Πέμπτη ο δικηγόρος του, Νταβίντ-Ολιβιέ Καμίνσκι (David-Olivier Kaminski).

Σύμφωνα με το Reuters, η Αρνούλ κατήγγειλε για πρώτη φορά τον Ντεπαρντιέ το 2018, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός τη βίασε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στην κατοικία του στο Παρίσι, όταν εκείνη ήταν λίγο πάνω από 20 ετών. Ο 77χρονος ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η νομική του ομάδα είχε προσφύγει πέρυσι κατά της απόφασης για την παραπομπή του σε δίκη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεσή του κατά της καταδίκης του το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε ξεχωριστή υπόθεση, αποδεχόμενος την ενοχή του και ζητώντας συγγνώμη από τα θύματά του.

Η νέα δικαστική διαδικασία αφορά σοβαρότερες κατηγορίες, καθώς, σε περίπτωση καταδίκης για βιασμό, ο Γάλλος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη.

protothema.gr