Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο αδόκητος χαμός της 17χρονης Κυριακής Αναστασίου που συγκλόνισε το παγκύπριο, δεν άνοιξε μόνο εκ νέου το κεφάλαιο των μαθητικών εκδρομών, αλλά οδήγησε αρκετούς μαθητές να σκεφτούν ξανά τη συμμετοχή τους σε τέτοιες δραστηριότητες.

Ένα από τα κεντρικά μαθητικά συμβούλια που αποφάσισε όχι μόνο να ακυρώσει την προγραμματισμένη του εκδρομή στην Κακοπετριά αυτή την περίοδο, αλλά και να καταργήσει τον «θεσμό» αυτό, είναι το Λύκειο Παραλιμνίου.

Μία ανάρτηση των οργανωμένων μαθητών του εν λόγω σχολείου στο διαδίκτυο ήταν αρκετή για να δώσει όχι μόνο το στίγμα και τον προσανατολισμό της μαθητικής κοινότητας αλλά και να συγκεντρώσει δεκάδες θετικά σχόλια.

Ακολουθεί αυτούσια η ανάρτηση του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου του Λυκείου Παραλιμνίου:

«Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,

Με αίσθημα βαθιάς ευθύνης και σεβασμού στη μνήμη της μαθήτριας που έχασε πρόσφατα τη ζωή της κατά τη διάρκεια εξωσχολικής εκδρομής στην Κακοπετριά, το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του Σχολείου μας αποφάσισε ομόφωνα την αποχή του από τη διοργάνωση και συμμετοχή στην αντίστοιχη ετήσια εκδρομή, αλλά και την κατάργησή της.

Η απόφαση βασίζεται στους εξής σοβαρούς λόγους:

– Προέχει η ασφάλειά μας: Κανένας μαθητής δεν είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα εκατοντάδων ανηλίκων, ούτε να διαχειριστεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χωρίς τη θεσμική κάλυψη του σχολείου και των καθηγητών.

– Ένδειξη σεβασμού και πένθους: Η διοργάνωση μιας διασκεδαστικής εκδρομής τη στιγμή που η μαθητική κοινότητα θρηνεί μια τόσο άδικη απώλεια, θεωρούμε πως έρχεται σε αντίθεση με την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη που οφείλουμε να δείξουμε. Η στάση μας είναι μια πράξη σεβασμού και συμπαράστασης και στην οικογένειά της.

– Απουσία θεσμικού πλαισίου: Οι εξωσχολικές εκδρομές, παρά τις καλές προθέσεις, στερούνται συχνά των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, της επαρκούς επίβλεψης και της νομικής κάλυψης που απαιτούνται για τη μετακίνηση μαθητών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε δράσεις που εγκυμονούν κινδύνους.

– Ανάγκη για ουσιαστικό προβληματισμό: Θεωρούμε χρέος μας να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ψυχαγωγία δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η προστασία της ζωής μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Σας καλούμε όλους να στηρίξετε αυτή την κίνηση υπευθυνότητας και σεβασμού.

– Τέλος, ως Μαθητική Κοινότητα του Λυκείου Παραλιμνίου, εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στους γονείς και στους οικείους της. Η σκέψη και η καρδιά μας βρίσκονται δίπλα τους σε αυτές τις ανείπωτα δύσκολες στιγμές.

– Ας είναι αιωνία η μνήμη σου Κυριακή! Καλό ταξίδι στο φως!

Με εκτίμηση,

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Λυκείου Παραλιμνίου».

Σημειώνεται ότι και άλλα σχολεία προχώρησαν ή σκοπεύουν να προχωρήσουν στην ακύρωση της εκδρομής τους αυτή την περίοδο, όπως ανέφερε χθες ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, η πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Δέσποινα Κυπριανού.

Οι λόγοι ακύρωσης δεν είναι μόνο το ζήτημα ασφάλειας αλλά και το πένθος της μαθητικής κοινότητας για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα Λεμεσού.