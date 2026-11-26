Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην καταγγελία της περί απόπειρας παρέμβασης της Νομικής Υπηρεσίας στο κοινοβουλευτικό έργο επιμένει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, κάνοντας εκ νέου λόγο για θεσμική εκτροπή.

Η βουλευτής με δηλώσεις της απαντά στην ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας με την οποία υποστήριξε πως το non-paper που κοινοποιήθηκε στα ΜΜΕ σε σχέση με τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για την επέκταση προστασίας βουλευτών από αγωγές δυσφήμισης είχε ενημερωτικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα.

«Η άποψή μας, και όχι μόνο η δική μου, είναι ότι υπήρξε θεσμική εκτροπή από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας. Τα γεγονότα είναι τα εξής: Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών δεν συζητείται μία πρόταση, αλλά διαφορετικές εκδοχές μίας πρότασης. Η Νομική Υπηρεσία επικαλέστηκε περιορισμό χρόνου, ενώ της είχε ζητηθεί, τόσο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής όσο και από τις υπηρεσίες της Βουλής, να καταθέσει γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της. Δεν κατέθεσε τίποτα. Μία ώρα μετά το κλείσιμο της συνεδρίας, όμως, έστειλε non-paper σε όλες τις εφημερίδες και τους δημοσιογράφους», αναφέρει η βουλευτής.

Αντί να αντιληφθούν, συνεχίζει, «το θεσμικό ατόπημα που διέπραξαν, εξέδωσαν σήμερα νέα ανακοίνωση, με την οποία δηλώνουν ότι θέλουν να εξηγήσουν στον κόσμο δύσκολα νομικά σημεία . Να εξηγήσουν τι; Κανένας βουλευτής δεν έκανε δήλωση. Κανένας βουλευτής δεν τοποθετήθηκε. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει ενώπιόν μας κείμενο σε τελική μορφή».

Το ερώτημα λοιπόν, σύμφωνα με την ίδια, είναι απλό: Γιατί η Νομική Υπηρεσία θέλει να εξηγήσει τις θέσεις της στους πολίτες, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να τις εξηγήσει γραπτώς στους βουλευτές;

Στην Επιτροπή, όπως αναφέρει, «νομικοί εξέφρασαν διαφωνίες με τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός λόγος πρέπει να προστατεύονται».

«Φτάσαμε στο σημείο μεγάλες εταιρείες να κινούν αγωγές για να φιμώσουν. Αυτή τη στιγμή συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά και μέλη του Κοινοβουλίου, έχουν δεχθεί αγωγές από αυτούς που δεν θέλει να συζητείται το Μαύρο Βαν. Μιλώ με εμπειρία 16 χρόνων στη Βουλή. Το πιο εύκολο για εμάς τους βουλευτές θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα και απλά να δηλώνουμε παρόντες. Να μην ενοχλούμε μεγάλα συμφέροντα. Να μην ενοχλούμε εταιρείες. Να αποφεύγουμε τις δικαστικές ταλαιπωρίες. Αλλά δεν μας εξέλεξε ο κόσμος γι’ αυτό. Αυτή δεν είναι η δουλειά του βουλευτή. Ούτε είναι δουλειά του δημοσιογράφου να μη γράφει την άποψή του επειδή τον απειλούν με αγωγές», προσθέτει.

«Τι προσπαθεί να κάνει η Βουλή; Αυτά που λέμε εντός της αίθουσας, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, να μπορούμε να τα επαναλαμβάνουμε σε οποιονδήποτε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς την “απειλή” αγωγών. Η αν θέλετε να θωρακιστούμε κάπως περισσότερο», συνεχίζει.

Η κ. Χαραλαμπίδου, παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα: «Τηλεοπτικός σταθμός, δημοσιογράφος και τρεις βουλευτές δέχθηκαν αγωγές για να μην επιμένουν σε θέματα δημοσίου συμφέροντος, συγκεκριμένα για ενίσχυση στον τομέα της υγείας.. Τους έσερναν στα δικαστήρια για μια δεκαετία, μέχρι που ο ενάγων απέσυρε την αγωγή. Σήμερα, σε μεγάλες υποθέσεις όπως αυτή του Μαύρου Βαν, κινούνται αγωγές για να αποσιωπηθεί το θέμα. Δεν θέλω να συνδέσω τη στάση της Νομικής Υπηρεσίας με όσα έχουν διαμειφθεί μεταξύ της ίδιας και της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το συγκεκριμένο ζήτημα, του Μαύρου Βάν. Είναι όμως μεγάλη θεσμική εκτροπή η Νομική Υπηρεσία, που είναι σύμβουλος του κράτους και όχι του Κοινοβουλίου, να επιχειρεί να προκαταλάβει και να διαμορφώσει την κοινή γνώμη για μια πρόταση η οποία ακόμα τυγχάνει επεξεργασίας».

Υπενθυμίζει ότι, ως σύμβουλοι του κράτους, η Ν.Υ., έχουν σε πολλές περιπτώσεις σύγκρουση συμφέροντος. Υπενθυμίζει επίσης ότι πολλές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας καταρρίφθηκαν στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, προσθέτει, «είναι το Πόθεν Έσχες. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός του επέμεναν, με επιστολές προς την Πρόεδρο της Βουλής και με γνωματεύσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι είναι «οιωνοί δικαστές» και ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στο Πόθεν Έσχες όπως όλοι οι υπόλοιποι αξιωματούχοι του κράτους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγινε αναφορά του νόμου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και έχασαν».

«Γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι καιρός η Βουλή να αποκτήσει δικό της νομικό τμήμα και εξειδικευμένες συνεργασίες με συνταγματολόγους και άλλους ειδικούς, ώστε να μπορεί να προχωρεί το νομοθετικό της έργο χωρίς παρεμβολές που είναι και προς τη λάθος κατεύθυνση όπως αποδείχτηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις με τη σφραγίδα του Ανώτατου Συνταγματικού. Ο Γενικός Εισαγγελέας εκφράζει την άποψη του και μόνο . Η άποψη του δεν είναι δικαστική απόφαση και μόνο τα δικαστήρια κρίνουν και αποφασίζουν ως προς τη συνταγματικότητα προτάσεων. Αυτό που συνέβη με την πρωτοφανή κυκλοφορία του non-paper είναι σαφές: παρέμβαση μίας εξουσίας στη νομοθετική, πριν καν η νομοθετική εξουσία διαμορφώσει άποψη. Και αυτό είναι εξόχως επικίνδυνο όταν η Νομική Υπηρεσία έχει άλλη άποψη να κυκλοφορεί ένα non – paper και να προκαταλαμβάνει το κοινοβούλιο και τις αποφάσεις του», καταλήγει.