Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αποκλειστικά ενημερωτικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα είχε το non-paper που κοινοποιήθηκε στα ΜΜΕ σε σχέση με τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για την επέκταση προστασίας βουλευτών από αγωγές δυσφήμισης, υποστηρίζει η Νομική Υπηρεσία.

Χθες, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου κατήγγειλε, με επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής, προσπάθεια επηρεασμού του κοινοβουλευτικού έργου από την Νομική Υπηρεσία.

Η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την αποστολή ενημερωτικού σημειώματος (non-paper) προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το συγκεκριμένο σημείωμα στάλθηκε στους δημοσιογράφους αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και καλύτερης κατανόησης των θέσεων που διατύπωσαν δημόσια οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόροι της Δημοκρατίας, κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών της 25ης Νοεμβρίου 2026. Το σημείωμα διαβιβάστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού είχαν ήδη παρουσιαστεί δημόσια οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Όπως αναφέρεται ρητά στο ίδιο το κείμενο, δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση ή γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.

Το περιεχόμενό του περιορίζεται στην επεξήγηση όσων αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, χωρίς να προσθέτει οποιαδήποτε νέα θέση ή πληροφορία. Δεδομένου ότι τα ζητήματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν σύνθετες νομικές έννοιες και συνταγματικές διατάξεις, κρίθηκε χρήσιμο οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας να αποδοθούν με πιο απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των δημοσιογράφων και να περιοριστεί το ενδεχόμενο ανακριβειών ή παρερμηνειών κατά την ενημέρωση του κοινού.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Νομικής Υπηρεσίας για πιο ουσιαστική και κατανοητή επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και, κατ’ επέκταση, με την κοινωνία, πάντοτε εντός των νομικών και θεσμικών ορίων που διέπουν τον ρόλο και τη λειτουργία της.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Νομική Υπηρεσία προτίθεται να αξιοποιεί ενημερωτικά σημειώματα (non-papers) προς τα ΜΜΕ, όπου κρίνεται χρήσιμο, για την επεξήγηση νομικών ζητημάτων, νομοθετικών διατάξεων και εννοιών, καθώς και για την αποσαφήνιση δικαστικών διαδικασιών. Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί γενικότερα στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου και του έργου της Νομικής Υπηρεσίας, και στη διασφάλιση πιο ακριβούς πληροφόρησης των πολιτών.

Η πρακτική αυτή έχει αποκλειστικά ενημερωτικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις καθιερωμένες θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες παραμένουν διακριτές και ανεπηρέαστες. Βασική επιδίωξη της Νομικής Υπηρεσίας είναι η παροχή σαφούς, έγκυρης και κατανοητής ενημέρωσης, με πλήρη σεβασμό στον θεσμικό ρόλο, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες κάθε θεσμού.

Σημείωση: Τα non-papers είναι άτυπα ενημερωτικά σημειώματα που χρησιμοποιούνται για την παροχή διευκρινίσεων, επεξηγήσεων και πληροφοριών σε σύνθετα θέματα. Έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν τις επίσημες ανακοινώσεις ή τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.»