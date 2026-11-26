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Τη δολοφονία ενός 24χρονου Βούλγαρου ομολόγησε 50χρονος κτηνοτρόφος από το Περιθώρι της Δράμας στην Ελλάδα, ο οποίος υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό του νεαρού. Ο 50χρονος σκότωσε τον 24χρονο πυροβολώντας τον με καραμπίνα.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και ένας 23χρονος που εξετάζεται για τη συμμετοχή του στην υπόθεση και ειδικότερα για τη συνδρομή του στη μεταφορά της σορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος υποστήριξε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο και εκείνος του ζητούσε διαρκώς χρήματα.



Τον σκότωσε και τον έθαψε σε χωράφι

Το άγριο φονικό έγινε το Σάββατο (21/11), αφού ο δράστης σκότωσε τον εργαζόμενό του, μετέφερε τη σορό σε αγροτική περιοχή χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος και την έθαψε.

Αμέσως μετά, οδήγησε το αυτοκίνητο του θύματος και το στάθμευσε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης, οι έρευνες των αστυνομικών είχαν επικεντρωθεί στον 50χρονο, καθώς ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει. Ο νεαρός Βούλγαρος επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, όπου αναλάμβανε διάφορες μικροεργασίες.

Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και έκτοτε δεν υπήρξε επικοινωνία μαζί του Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν εστιάσει στον 50χρονο, η ομολογία του οποίου οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού.

protothema.gr