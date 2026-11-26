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Ασφαλώς και «η πιο μικρή εισφορά είναι μεγάλη» όταν σε πνίγουν οι ανάγκες διαβίωσης. Οι χθεσινές ανακοινώσεις του Προέδρου για τα (επαναλαμβανόμενα) μέτρα κοινωνικής στήριξης δεν είναι για να μηδενίζονται. Είναι για πολλούς ανθρώπους μια ανάσα. Αλλά μόνο μια ανάσα. Που την παίρνεις και στο επόμενο λεπτό χρειάζεσαι μια άλλη.

Γιατί, μην μου πεις ότι για έναν μονογονιό, για παράδειγμα, με τις τεράστιες ανάγκες του, ειδικά τα Χριστούγεννα, ένα επιπλέον επίδομα εκατό ευρώ είναι κάτι περισσότερο από μια ανάσα. Ή είναι κάτι περισσότερο το επίδομα των €100 για τον χαμηλοσυνταξιούχο, που μετρά τα κέρματα για να βγάλει τον μήνα.

Ασφαλώς και είναι σημαντικό το γεγονός ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει έστω κι αυτές τις ανάσες τις μέρες των γιορτών. Δεν είναι αμελητέα €65 εκατομμύρια για τα κοινωνικά μέτρα. Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για εφάπαξ ποσό. Ενώ η ζωή συνεχίζεται. Και η ακρίβεια επίσης.

Το κράτος, που έχει τη δυνατότητα να δίνει αυτό το ποσό σχεδόν κάθε χρόνο, παρουσιάζεται αδύναμο να αντιμετωπίσει ριζικά τα προβλήματα που έγιναν οι χειρότερος εφιάλτης της κοινωνίας και των νοικοκυριών: Το κόστος της στέγασης, το κόστος του ηλεκτρισμού και της ενέργειας, το κόστος των καυσίμων και της διακίνησης, που φέρνουν αλυσιδωτά τις επιπτώσεις σε μια σειρά προϊόντων, που κάνουν το κόστος ζωής ασήκωτο.

Αν υπάρχει μια δικαιολογία για το κόστος των καυσίμων το οποίο οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (παρότι επιβαρύνεται και με τις φορολογίες, που δεν είναι εξωγενείς παράγοντες), ποια δικαιολογία υπάρχει για το τεράστιο κόστος του ηλεκτρισμού, που επί δεκαετίες αποτελεί βασικότατο πρόβλημα αλλά λύση δεν δίνει κανένας;

Το συγκυβερνών ΔΗΚΟ, που χαιρέτισε χτες τα μέτρα και τα είδε «με ιδιαίτερη ικανοποίηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «η υγιής οικονομική πορεία της χώρας και η διασφάλιση δημοσιονομικών περιθωρίων αποκτούν ουσιαστική αξία όταν μεταφράζονται σε ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων». Δηλαδή, με τα εφάπαξ επιδόματα των €100 ενισχύεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών και βελτιώνεται το βιοτικό τους επίπεδο! Αυτό θέλουμε από το κράτος μας; Αυτό θέλουμε από την υγιή οικονομική πορεία της χώρας;

Όταν μόλις προ ολίγων ημερών τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξαν ότι 276.585 πολίτες έχουν ετήσιο ισοδύναμο εισόδημα που δεν ξεπερνά τα €16.550 και είναι εγκλωβισμένοι στην κατώτερη εισοδηματική τάξη από την οποία δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Ότι 145.506 άνθρωποι ζουν σε κίνδυνο φτώχειας, με εισοδήματα κάτω από το όριο των €13.240. Ότι τα έξοδα στέγασης (ενοίκιο, τόκοι και αποπληρωμή κεφαλαίου δανείου, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, συντήρηση και φόροι) ροκανίζουν δυσανάλογα το εισόδημα των ευάλωτων νοικοκυριών, μειώνοντας το διάμεσο εισόδημα της κατώτερης τάξης κατά 17,4%.

Για ποια ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών μιλάμε και για ποια βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου; Επειδή διανέμονται εκατοντάευρα μια φορά τον χρόνο, ένεκα εορτών ως φιλανθρωπική εισφορά;

Φυσικά και είναι ευπρόσδεκτη η κρατική βοήθεια και ευτυχώς που υπάρχει η δυνατότητα, έστω και ως ελάχιστη ανακούφιση. Αλλά δεν είναι για πανηγυρικές εξαγγελίες και διαγγέλματα. Διότι οι τεράστιες ανάγκες των πολιτών και των νοικοκυριών μόνο με μόνιμες κρατικές παρεμβάσεις μπορεί να αντιμετωπιστούν. Παρεμβάσεις, που δεν μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση στην ελεύθερη αγορά, αλλά μπορούν (και θα έπρεπε από χρόνια να γίνουν) στις πηγές της ακρίβειας. Ενέργεια. Ηλεκτρισμός.

Μην πούμε και για τα καύσιμα. Διότι η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το πρόβλημα συνεχίζει μέχρι τον Μάρτη τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αλλά, είναι αυτό αρκετό όταν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, το κράτος εισέπραξε το 2025, €542 εκατομμύρια;

Υ.Γ. Να ευγνωμονούμε όσους πάλεψαν και όσους στηρίζουν το ΓεΣΥ. Αυτό ναι, ήταν μια ριζοσπαστική και μόνιμη κρατική παρέμβαση που βοήθησε ουσιαστικά τους πολίτες. Για τέτοιες παρεμβάσεις μιλάμε! Αλλά δεν είδαμε άλλες. Φαντάσου, με το σημερινό κόστος διαβίωσης, να μην είχαμε ούτε το ΓεΣΥ!