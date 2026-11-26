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Με περισσότερους από 9000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, η οποία πραγματοποιήθηκε στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη προσέλευση και τη μεγαλύτερη συμμετοχή εκθετών και ομιλητών στην ιστορία της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στη φετινή έκθεση συμμετείχαν 127 εκθέτες και περισσότεροι από 150 συγγραφείς και ομιλητές, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε πάνω από 120 εκδηλώσεις σε πέντε διαφορετικές σκηνές. Παράλληλα, περισσότεροι από 160 επαγγελματίες του βιβλίου έλαβαν μέρος στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα, το οποίο συγκέντρωσε 46 ομιλητές από 11 χώρες.

Μία από τις αλλαγές της φετινής διοργάνωσης ήταν η έναρξη της πρόσβασης για το ευρύ κοινό από την Παρασκευή, αντί της καθιερωμένης έναρξης το Σαββατοκύριακο. Η επιλογή αυτή συνοδεύτηκε από την επίσκεψη περισσότερων από 800 μαθητών και μαθητριών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι παρακολούθησαν εκδηλώσεις και συμμετείχαν σε δράσεις της Παιδικής και Νεανικής Σκηνής.

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως οι βιβλιοθήκες, η ανάγνωση στην ψηφιακή εποχή, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα audiobooks, αλλά και η ευρωμεσογειακή συνεργασία και η θέση της Κύπρου στη διασύνδεση των περιφερειακών αγορών βιβλίου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης απονεμήθηκε το Limassol International Book Fair Award στην Κύπρια συγγραφέα Άννα Κουππάνου, για τη συμβολή της στην παιδική και νεανική λογοτεχνία και στα κυπριακά γράμματα. Βραβεύτηκε επίσης η Ελληνίδα συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη για τη συμβολή της στα ελληνικά γράμματα.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν και φέτος η συμμετοχή στον 4ο Βιβλιομαραθώνιο, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της PwC Κύπρου και του PwC Foundation. Δεκάδες παιδιά διάβασαν, από τον περασμένο Ιούλιο, βιβλία που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δράσης και συναντήθηκαν την Κυριακή στην Παιδική και Νεανική Σκηνή, όπου βραβεύτηκαν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αγαπημένους τους συγγραφείς. Μια δράση που αναδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της φιλαναγνωσίας και της επαφής των παιδιών με το βιβλίο.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό παιδικό πρόγραμμα είχε η τέχνη της εικονογράφησης, μέσα από τη γνωριμία και τη δημιουργική συνάντηση των επισκεπτών με τον Γάλλο εικονογράφο Φαμπιάν Λαμπέρ.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και συγγραφέας Λιλιάν Τουράμ, οι συγγραφείς Φάμπιο Στάσι, Τόμας Έρικσον και Μαρτίνα Βίνταϊτς, καθώς και οι Ρέα Γαλανάκη, Σάββας Σαββόπουλος, Αγγελική Νικολούλη, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος (The Mythologist), Νικολέττα Δημητρίου και Σωφρόνης Σωφρονίου.

Με κεντρικό άξονα τη θεματική «Η ρευστότητα των καιρών», το πολυδιάστατο πρόγραμμα της Έκθεσης κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από τη λογοτεχνία, την ποίηση και την ιστορία, μέχρι την ψυχολογία, την λογοτεχνική περφόρμανς, τη μεταφρασμένη λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες της 6ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2027, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.