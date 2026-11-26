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Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε χθες βράδυ, γύρω στις 8:30, στη λεωφόρο Λάρνακος, στην Αγλαντζιά, παρά το κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης με θύμα τον 23χρονο Mahmoud Abbara από τη Συρία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 8.30μ.μ., αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος στη λεωφόρο Λάρνακος, με κατεύθυνση από την Αγλαντζιά προς τη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Στον 25χρονο οδηγό διενεργήθηκαν προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης και νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.