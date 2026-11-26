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Επαγγελματικές αντιζηλίες φαίνεται πως κρύβονται πίσω από φωτιά που τέθηκε κακόβουλα τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοέμβριου σε καφετέρια στις Βρυσούλες, η οποία ανήκει σε 32χρονο.

Στη βάση συγκεκριμένων πληροφοριών, που σχετίζονται με τη λειτουργία αντίστοιχων χώρων στην κοινότητα των Βρυσούλων, το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνέλαβε το βράδυ της Τετάρτης, δύο Ελληνοκύπριους, 47 και 44 χρόνων.

Οι ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο τεσσάρων ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews οι δύο συλληφθέντες αρνούνται κάθε ανάμιξη στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγα λεπτά πριν τις 4 τα ξημερώματα. Επί τόπου έσπευσαν δύο οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου «Λοχίας Αδάμος Αδάμου», καθώς και δύο πυροσβεστικά από τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρο το υποστατικό και το περιεχόμενο του. Έρευνες διενήργησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας που εντόπισαν εύφλεκτη ύλη και παρέλαβαν αρκετά τεκμήρια που στάληκαν για επιστημονικές εξετάσεις.