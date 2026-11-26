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Κάλεσμα στα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να πάνε να ψηφίσουν το ερχόμενο Σάββατο, απηύθυνε ο υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος Γιώργος Παμπορίδης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι «κάποιοι καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες για να σε πείσουν ότι οι εκλογές έχουν ήδη κριθεί».

Αυτούσια η ανάρτηση του

Φίλες και φίλοι, το Σάββατο είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Για πρώτη φορά τα μέλη της παράταξης καλούνται να επιλέξουν απευθείας τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Θέλω να πω σε όλους κάτι πολύ απλό. Η επιλογή ανήκει σε σένα. Η ψήφος σου βαραίνει όσο και η δική μου ψήφος, αυτή του Αβέρωφ Νεοφύτου, της Αννίτας Δημητρίου ή του Νίκου Αναστασιάδη.

Όποια και να είναι η προτίμηση σου, όποιον και αν επιλέξεις, αυτή η απόφαση είναι δική σου και θα καθορίσει το μέλλον της παράταξης και του τόπου.

Κάποιοι καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες να σε πείσουν ότι οι εκλογές έχουν ήδη κριθεί. Πως δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς και να ψηφίσεις. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους ότι κάθε άλλο παρά έχουν κριθεί αυτές οι εκλογές.

Ο μόνος που θα κρίνει τις εκλογές είσαι εσύ. Αυτή η απόφαση είναι μόνο δική σου. Μην αφήσεις κανένα να σου την κλέψει. Αφιέρωσε μισή ώρα από το Σάββατο σου, πήγαινε σε ένα εκλογικό κέντρο, άσκησε το εκλογικό σου δικαίωμα και καθόρισε εσύ την πορεία των πραγμάτων.

Πάρε μόνος σου στα χέρια σου το μέλλον της Παράταξης και του τόπου. Μην τους το χαρίσεις. Καλή ψήφο.