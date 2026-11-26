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Με σοβαρές αναταράξεις απειλείται η μαζική έξοδος εκατομμυρίων Αμερικανών για την Ημέρα των Ευχαριστιών, καθώς ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας προβλήματα στις οδικές, αεροπορικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Ενδεικτικές της αυξημένης κίνησης είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν το βράδυ της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο 405 της Καλιφόρνιας, όπου σχηματίστηκαν ατελείωτες ουρές οχημάτων, καθώς οι ταξιδιώτες έσπευσαν να αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους.

Δείτε βίντεο:

This was the scene on California's 405 Freeway last night as holiday travelers hit the road ahead of Thanksgiving. https://t.co/mSZJdUi8ti pic.twitter.com/xlAySRBS5i — ABC News (@ABC) November 25, 2026

Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά στα 100 χρόνια της ιστορίας της, αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας η εμβληματική παρέλαση για την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη. Η παρέλαση μετατέθηκε για το Σάββατο στις 8:30 το πρωί, τοπική ώρα.

«Η ομάδα μας εργάζεται τώρα για τη διευθέτηση των σύνθετων οργανωτικών ζητημάτων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της παρέλασης το Σάββατο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών, προειδοποιώντας για ισχυρή καταιγίδα με ανέμους ταχύτητας 48 έως 64 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Here's the 4 p.m. Thanksgiving eve traffic along 405 Freeway near West Los Angeles. TRAFFIC MAP: https://t.co/lAVPIT3ydj pic.twitter.com/h5R4lq1Isj — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) November 26, 2026

Προβλήματα στις μετακινήσεις και προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

Παρά τις προβλέψεις για θυελλώδεις ανέμους στην ανατολική ακτή, παράκτιες πλημμύρες στη δυτική και έντονες χιονοπτώσεις στις μεσοδυτικές πολιτείες, εκατομμύρια Αμερικανοί κατέκλυσαν την Τετάρτη αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας που αναπτύσσεται στην ανατολική ακτή αναμένεται να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές διακοπές ηλεκτροδότησης στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τις βορειοανατολικές πολιτείες, επηρεάζοντας και τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Ήδη από την Τετάρτη, ο χρόνος αναμονής στους ελέγχους ασφαλείας του διεθνούς αεροδρομίου Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης ξεπερνούσε τη μία ώρα.

Στο Μιζούρι και το Ιλινόι έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις, με το ύψος του χιονιού στην περιοχή του Σεντ Λούις να αναμένεται να φτάσει τα 33 εκατοστά μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης.

protothema.gr