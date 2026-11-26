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Η τραγωδία στην εκδρομή μαθητών επανέφερε τη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει ή όχι να απαγορευθούν οι εκδρομές που διοργανώνονται από τους ίδιους τους μαθητές. Υπάρχουν δύο απόψεις για το ζήτημα.

Η πρώτη τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης, κάτι που όμως, είναι δύσκολο να γίνει αφού δεν φαίνεται πώς μπορείς ως Πολιτεία να τους στερήσεις αυτό το δικαίωμα. Η άλλη άποψη είναι ότι οι ηλικίες των μαθητών δεν δικαιολογούν την απαγόρευση, με αρκετούς να σημειώνουν ότι κάποιοι 17χρονοι μπορούν είτε να υπηρετούν στον στρατό ως άντρες, είτε να σπουδάζουν στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν απλό πράγμα η απαγόρευση;

Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Θυμάμαι πως, όταν εμείς ήμασταν μαθητές, γίνονταν ρυθμίσεις ούτως ώστε να μη βρίσκονται τις ίδιες ημέρες στις ίδιες περιοχές μαθητές από διαφορετικές επαρχίες, λόγω των καβγάδων που προέκυπταν. Μπορεί μεν τα 17χρονα να τα θεωρούμε μωρά, αλλά είναι αυτά τα μωρά που στέλνουμε είτε στον στρατό, είτε να σπουδάσουν μόνα τους. Άρα, όταν λες σε έναν 17χρονο «δεν σου έχω εμπιστοσύνη για να πας εκδρομή», πώς γίνεται να του εμπιστεύεσαι ένα G3 ή να του επιτρέπεις να ζει μόνος του σε μια χώρα του εξωτερικού;

Ζακ.