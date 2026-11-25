Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Είναι πολύ δύσκολο να απαγορευτούν οι μη θεσμοθετημένες εκδρομές, είναι όμως εύκολο να οριοθετηθούν, ώστε να γίνονται με περισσότερη ασφάλεια, δήλωσε την Τετάρτη η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Υπουργείο για το θέμα των εκδρομών, με αφορμή τον θάνατο της μαθήτριας στην Κακοπετριά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οργανώσεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.

Πρόταση για τη διοργάνωση των συγκεκριμένων εκδρομών με τη συμμετοχή των σχολείων κατέθεσε η ΠΣΕΜ, η οποία προβλέπει τη σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει τον χώρο και τις ημερομηνίες, με τους μαθητές να συμμετέχουν υπό την επίβλεψη των καθηγητών ή των γονέων.

«Είχαμε μια καλή συζήτηση με όλους τους φορείς, που συνεργάζονται με το Υπουργείο και μπορούν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν στα θέματα των εκδρομών, αυτών των εκδρομών, που δυστυχώς κατέληξαν στο τραγικό συμβάν, το οποίο θέλουμε να αποσυνδέσουμε από τη συζήτησή μας ανεξάρτητα από το συμβάν», ανέφερε αρχικά η Υπουργός.

«Εμείς θελήσαμε να ξαναδούμε τα θέματα, τα οποία είχαν συζητηθεί πολλάκις σε αυτό το Υπουργείο, το οποίο είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν είναι θεσμοθετημένες οι συγκεκριμένες εκδρομές, δεν είναι εγκεκριμένες. Οι διευθύνσεις των σχολείων ενημέρωναν κατά καιρούς τους γονείς», είπε.

Σημείωσε πως από πλευράς Υπουργείου «ενδυναμώνουμε την προσπάθειά μας για ενημέρωση των παιδιών, για συζήτηση με τα παιδιά, για ενημέρωση και των γονέων για τις εκδρομές αυτές, οι οποίες γίνονται μεταξύ δεκαεπτάχρονων και δεκαοχτάχρονων παιδιών».

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «είναι πολύ δύσκολο να απαγορευτούν, είναι όμως εύκολο να οριοθετηθούν, να γίνει καλύτερη ρύθμιση και συντονισμός μεταξύ όλων των υπηρεσιών, ώστε αυτές να γίνονται με περισσότερη ασφάλεια».

«Εμείς καταθέτουμε την προσπάθεια που ήδη καταβάλλεται για ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών μας, να μπορούν να λένε όχι στις διάφορες προκλήσεις για ενημέρωση καλύτερη των γονέων και πραγματικά ευχαριστώ και τους γονείς και τους άλλους φορείς που ήταν εδώ», σημείωσε.

«Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται και μία ευρύτερη προσπάθεια από τη Βουλή με πολλούς άλλους φορείς, την Αστυνομία, τους ξενοδόχους, τους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής σε αυτά τα θέρετρα. Συνεπώς είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε, να δούμε τις νομοθεσίες. Δεν θα μπούμε εμείς σε αυτά τα χωράφια, δεν είναι η αρμοδιότητα μας», ανέφερε.

«Παρόλα αυτά, ως Υπουργείο είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να ρυθμιστεί όσον καλύτερα γίνεται το θέμα αυτών των εκδρομών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα για την ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών και την ενημέρωσή τους για τους κινδύνους, η Υπουργός ανέφερε ότι «είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν τους κινδύνους, να μπορούν να πουν όχι, είτε πρόκειται για αλκοόλ είτε για ουσίες είτε για οτιδήποτε άλλο. Όλα όσα λέμε, γίνονται ώστε τα παιδιά μας με ασφάλεια να μπορούν να απολαύσουν ένα Σαββατοκύριακο».

Σε ερώτηση κατά πόσο το Υπουργείο έχει καταθέσει κάποια πρόταση για τις συγκεκριμένες εκδρομές, η Υπουργός απάντησε ότι «υπάρχουν θεσμοθετημένες εκδρομές, υπάρχουν εκδρομές στην Κύπρο, υπάρχουν εκδρομές στο εξωτερικό, υπάρχουν εκδρομές με διήμερα στα περιβαλλοντικά κέντρα, τις οποίες αναλαμβάνει ήδη το σχολείο».

Σημείωσε πως «το σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει άλλες θεσμοθετημένες τέτοιες εκδρομές. Έχουμε συζητήσει και με τους γονείς τι μπορούν να αναλάβουν. Παρόλα αυτά είμαστε στη διάθεση συνόλων μέσα από την προσπάθεια που γίνεται από τη Βουλή να στηρίξουμε τον καλύτερο έλεγχο, την καλύτερη ρύθμιση ακόμα και αυτών των εκδρομών που γίνονται εκτός των θεσμοθετημένων».

Σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Υπουργείο πέραν της ενδυνάμωσης των παιδιών, η Υπουργός απάντησε ότι «να υπάρχει επικοινωνία όπως υπάρχει και σήμερα στις θεσμοθετημένες εκδρομές του σχολείου με τους γονείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί. Μπορεί να στηρίξουμε με όλους τους άλλους τρόπους που έχω πει την ενημέρωση των γονιών, την ενημέρωση, την καλύτερη των παιδιών μας, να ξέρουν πού πάνε, τι πρέπει να προσέξουν. Παρακάτω όμως για μας τίθεται θέμα εμπλοκής όλων των άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αυτά τα θέματα».

Σε ερώτηση για τον ρόλο που μπορεί να έχει το Υπουργείο πέραν της ενδυνάμωσης των παιδιών, η Υπουργός ανέφερε ότι θα μπορούσε να διασφαλιστεί η επικοινωνία με τους γονείς, όπως συμβαίνει και σήμερα στις θεσμοθετημένες σχολικές εκδρομές, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν συνεπάγεται τη συμμετοχή εκπαιδευτικών.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο μπορεί να στηρίξει την ενημέρωση των γονέων και την καλύτερη ενημέρωση των παιδιών, ώστε να γνωρίζουν πού πηγαίνουν και τι πρέπει να προσέχουν.

«Παρακάτω όμως για μας τίθεται θέμα εμπλοκής όλων των άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αυτά τα θέματα», ανέφερε καταλήγοντας η κ. Μιχαηλίδου.

«Η θέση μας προβλέπει οι συγκεκριμένες εκδρομές, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται στην Κακοπετριά, να γίνονται με την εμπλοκή του σχολείου», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης η πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), Δέσποινα Κυπριάνου.

Όπως εξήγησε, η πρόταση προβλέπει τη σύσταση επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν δύο άτομα από το κεντρικό, ένα άτομο από τον Σύνδεσμο Γονέων και ένα από τη διεύθυνση του σχολείου. Η επιτροπή θα αποφασίζει από κοινού για τον χώρο διαμονής και τις ημερομηνίες της εκδρομής, ενώ οι μαθητές θα μεταβαίνουν εκεί είτε υπό την επίβλεψη των καθηγητών είτε των γονέων.

Κληθείσα να εξηγήσει γιατί θεωρείται σημαντική η εμπλοκή του σχολείου στον έλεγχο της συγκεκριμένης εκδρομής και όχι άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων, η πρόεδρος της ΠΣΕΜ ανέφερε ότι πρόκειται για εκδρομή που διοργανώνεται από όλα τα σχολεία μέσω των κεντρικών τους συμβουλίων.

Σε ερώτηση κατά πόσο είναι ικανοποιημένη από όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη, η πρόεδρος της ΠΣΕΜ απάντησε ότι «δεν μπορώ να πω ακόμα αν είμαστε ικανοποιημένοι. Περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα πάρουν και πόσο θα λάβουν υπόψη την άποψή μας. Φαίνεται ότι δεν θέλει κανένας να αναλάβει την ευθύνη για το τι συμβαίνει με τους μαθητές».

ΚΥΠΕ