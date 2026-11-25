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Η Γαλλία επιθυμεί απαραιτήτως την εξεύρεση, ως το τέλος του τρέχοντος έτους, μίας συμβιβαστικής λύσης για το ύψος των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης της περιόδου 2028-2034.

Εκ παραλλήλου προειδοποιεί ότι στην αντίθετη περίπτωση ο Πρόεδρος Μακρόν δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να λαμβάνει, το 2027, μέρος στις ενδοευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, λόγω των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα του την ερχόμενη άνοιξη. Αυτό ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, θέλοντας προφανώς να ασκήσουν πιέσεις προς τα κράτη μέλη που προς το παρόν απορρίπτουν το σχέδιο του πολυετούς προϋπολογισμού που έχει υποβάλει η Ευρωπαΐκή Επιτροπή, απαιτώντας την περικοπή των κοινοτικών δαπανών κατά περίπου 10%.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα μειωθούν σημαντικά οι δαπάνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται περίπου το 66% του αγροτικού εισοδήματος στη Γαλλία. Ειδικότερα ενώ οι Βρυξέλλες εισηγήθηκαν το ύψος των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών για την περίοδο 2028-2034 να είναι στα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία κ.α. αρνούνται να τον επικυρώσουν επιδιώκοντας περικοπή δαπανών της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην περίπτωση αυτή οι αγροτικές δαπάνες θα μειωθούν κατά 15% στη Γαλλία, σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες της προηγούμενης περιόδου.

ΚΥΠΕ