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Με πέντε ευρωπαϊκές ιστορίες που αγγίζουν ζητήματα κοινωνικής ταυτότητας, στέγασης, τρίτης ηλικίας και πολέμου, ο θεσμός συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας. Η ψηφοφορία του κοινού θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2027.

Πέντε ταινίες από την Ιαπωνία, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Πολωνία και τη Λιθουανία περιλαμβάνονται στη βραχεία λίστα του Βραβείου Κοινού LUX 2027, το οποίο διοργανώνεται για 20ή χρονιά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο Europa Cinemas.

Οι πέντε υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο. Οι ταινίες προσεγγίζουν διαφορετικές όψεις της σύγχρονης κοινωνικής και προσωπικής εμπειρίας, από τη φροντίδα των ηλικιωμένων και τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα μέχρι την αναζήτηση της ταυτότητας, τη διεκδίκηση της προσωπικής ελευθερίας και την επίδραση του πολέμου στην καθημερινότητα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νέλα Ριλ, χαρακτήρισε τη φετινή επιλογή μια συλλογή από προσωπικές ιστορίες που θέτουν ερωτήματα για το ποιοι είμαστε ως κοινωνία, επισημαίνοντας ότι οι θεματικές της περιλαμβάνουν τη στέγαση, τη γήρανση, την αποξένωση και το αίσθημα του ανήκειν.

Οι πέντε υποψήφιες ταινίες

Το «All of a Sudden» του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι είναι γαλλόφωνο δράμα με επίκεντρο τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η διευθύντρια μιας μονάδας φροντίδας επιχειρεί να εφαρμόσει μια νέα φιλοσοφία, βασισμένη στον σεβασμό της αξιοπρέπειας των ενοίκων, συναντώντας την αντίσταση μέρους του προσωπικού. Η γνωριμία της με έναν Ιάπωνα σκηνοθέτη του θεάτρου, ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο, θα αλλάξει την πορεία της. Ανάμεσα στους δύο αναπτύσσεται μια βαθιά φιλία, μέσα από την οποία επιχειρούν να κάνουν εφικτό αυτό που αρχικά μοιάζει αδύνατο.

Στο «A Year of School» της Ιταλίδας Λάουρα Σαμάνι, η νεαρή Φρεντ μετακομίζει από τη Σουηδία στην Τεργέστη, όπου ο πατέρας της έχει αναλάβει νέα εργασία. Κατά την τελευταία σχολική χρονιά της βρίσκεται σε μια τεχνική σχολή, σε μια τάξη αποκλειστικά με αγόρια. Η παρουσία της ανατρέπει τις ισορροπίες, ιδιαίτερα στη φιλία τριών συμμαθητών της. Στην προσπάθειά της να γίνει αποδεκτή, καλείται να διαπραγματευτεί ακόμη και στοιχεία της ταυτότητάς της.

Το «Calle Málaga» της Μαροκινής Μαριάμ Τουζανί είναι μια κωμική δραματική ταινία για μια ηλικιωμένη Ισπανίδα που ζει στην Ταγγέρη και προσπαθεί να διατηρήσει το σπίτι στο οποίο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Όταν η κόρη της επιστρέφει με σκοπό να πουλήσει το διαμέρισμα, η γυναίκα αντιστέκεται, επιχειρώντας να ανακτήσει όχι μόνο τον χώρο της αλλά και τα προσωπικά της αντικείμενα. Στην πορεία, ανακαλύπτει ξανά τον έρωτα και τον αισθησιασμό.

Το «Fatherland» του Πολωνού Πάβελ Παβλικόφσκι εστιάζει στη σχέση του νομπελίστα συγγραφέα Τόμας Μαν με την κόρη του, Έρικα, ηθοποιό, συγγραφέα και οδηγό αγώνων. Το καλοκαίρι του 1949, στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, οι δυο τους πραγματοποιούν ένα δύσκολο ταξίδι από τη Φρανκφούρτη, υπό αμερικανική επιρροή, στη Βαϊμάρη, που βρίσκεται υπό σοβιετικό έλεγχο. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του ύστερα από 16 χρόνια εξορίας, ο Τόμας Μαν έρχεται αντιμέτωπος τόσο με τη διχοτομημένη Γερμανία όσο και με τις βαθιές ρήξεις στο εσωτερικό της οικογένειάς του.

Τέλος, το «How to Divorce During the War» του Λιθουανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Άντριους Μπλαζεβίτσιους εκτυλίσσεται στο Βίλνιους το 2022. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει διαζύγιο την περίοδο που η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία. Καθώς η σχέση του ζευγαριού καταρρέει και οι δύο πλευρές καλούνται να αντιμετωπίσουν το τέλος της, οι διαδικασίες του διαζυγίου περιπλέκονται από την εξέλιξη του πολέμου.

Η επιλογή της νικήτριας

Η ανάδειξη της νικήτριας θα γίνει από κοινού από τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ και τους ευρωβουλευτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα οργανώσει δωρεάν προβολές και συζητήσεις για τις πέντε ταινίες στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και σε χώρες της ΕΕ, σε συνεργασία με ευρωβουλευτές.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα αξιολόγησης των ταινιών είναι ήδη διαθέσιμη και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τις υποψήφιες παραγωγές και να τις βαθμολογήσει, ενώ το αποτέλεσμα θα συνυπολογιστεί με την ψήφο των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί σε τελετή στο Στρασβούργο, τον Απρίλιο του 2027.

Το Βραβείο Κοινού LUX θεσπίστηκε το 2007 και έχει ως στόχο να ενισχύσει τον διάλογο ανάμεσα στον κινηματογράφο, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το κοινό. Οι υποψήφιες ταινίες επιλέγονται με γνώμονα, μεταξύ άλλων, τη σύνδεσή τους με ζητήματα που απασχολούν τον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο και τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, της συμπερίληψης και της πολυφωνίας.