Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έξι ζευγάρια μανικετόκουμπα και ένα ρολόι φέρεται να ήταν η λεία των δύο ανδρών που κατηγορούνται ότι διέρρηξαν την εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ (Prince William) και της Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton), στην κομητεία Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο άνδρες από την Αλβανία, ο 34χρονος Μίργκεν Ντόκου και ο 32χρονος Αρίλεν Ντότσι, εμφανίστηκαν σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον του δικαστηρίου του Νόριτς, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, το βράδυ της Δευτέρας εθεάθη έξω από την κατοικία και ένας τρίτος ύποπτος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί.



Πώς εισέβαλαν στην κατοικία

Όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς, οι ύποπτοι σκαρφάλωσαν σε υδρορροή του κτηρίου και κατάφεραν να εισέλθουν στο δωμάτιο-γκαρνταρόμπα του πριγκιπικού ζεύγους.

Έγιναν, ωστόσο, αντιληπτοί από μέλος του προσωπικού της κατοικίας. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στη συνέχεια σε δασώδη περιοχή, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το κτήριο, όπου και συνελήφθησαν.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου οι εισαγγελικές Αρχές να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη έγκριση του γενικού εισαγγελέα της Βρετανίας σχετικά με την κατηγορία της παράνομης εισόδου σε προστατευόμενο χώρο.



Το γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η διάρρηξη σημειώθηκε στο Άνμερ Χολ, μια κατοικία με δέκα υπνοδωμάτια, την οποία η βασίλισσα Ελισάβετ είχε προσφέρει ως γαμήλιο δώρο στον Ουίλιαμ και την Κέιτ το 2011. Την ώρα της διάρρηξης δεν διέμενε κανείς στην κατοικία.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο ακίνητο για τις διακοπές τους και σύντομες αποδράσεις, ενώ η κύρια κατοικία τους βρίσκεται στο κτήμα του κάστρου του Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου.

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Ουίλιαμ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν σχολιάζονται ζητήματα ασφαλείας.

protothema.gr