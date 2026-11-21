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Για τη μάχη της με τον καρκίνο και τις βαθύτερες αλλαγές που επέφερε στη ζωή της μιλά για πρώτη φορά η Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton), μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ «Heal».

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, όπως φαίνεται στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, καταγράφει στο φιλμ τη συναισθηματική διαδρομή της ανάρρωσής της.

Το «Heal» ακολουθεί την Κέιτ καθώς συμμετέχει, στα τέλη Ιουνίου, στο National Three Peaks Challenge, μια πρόκληση κατά την οποία επιχειρεί να ανέβει στις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες, στηρίζοντας παράλληλα το The Royal Marsden Cancer Charity.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η πριγκίπισσα μιλά για τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο και συναντά ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. «Ο καρκίνος σε αλλάζει», λέει η Κέιτ στο τρέιλερ. «Αλλάζει το σώμα σου, σε αλλάζει σωματικά. Όμως υπάρχει ένα πολύ, πολύ βαθύτερο κομμάτι σε αυτό που αλλάζει μέσα σου μια διάγνωση καρκίνου».

Δείτε το τρέιλερ

Με φόντο τα εντυπωσιακά βουνά της Βρετανίας, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα μετά από μια σοβαρή ασθένεια. «Η θεραπεία είναι ένα ταξίδι», σημειώνει η Κέιτ στο κλιπ και προσθέτει: «Πώς να επανασυνδεθείς με τα πράγματα που κάποτε γνώριζες και πώς να βρεις μια αίσθηση ελπίδας και χαράς μαζί με την αβεβαιότητα».

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται επίσης ο μικρότερος αδελφός της Τζέιμς Μίντλετον, ο οποίος τη συνοδεύει σε τμήματα της διαδρομής. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, οι δυο τους συζητούν για την ολοκλήρωση της θεραπείας της. «Δεν είναι όταν φεύγεις από το Royal Marsden που χτυπάς την καμπάνα;» τη ρωτά εκείνος, αναφερόμενος στην παράδοση κατά την οποία οι ασθενείς χτυπούν μια καμπάνα για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της θεραπείας τους.

«Ναι, αλλά εγώ δεν χτύπησα την καμπάνα», απαντά η Κέιτ. «Οπότε ίσως αυτό να είναι το δικό σου χτύπημα της καμπάνας», της λέει ο αδελφός της.

Το τρέιλερ παρουσιάζεται ακόμη μια συγκινητική εικόνα της Μίντλετον με την οικογένειά της. Η πριγκίπισσα αγκαλιάζει τα τρία παιδιά της, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 8χρονο πρίγκιπα Λούις, πριν αγκαλιάσει παρατεταμένα τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο, μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα που είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα εκείνη τη χρονιά. Τον Σεπτέμβριο του 2024 αποκάλυψε ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία και τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε ύφεση.

«Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να αντιμετωπίζουμε μόνοι μας τις προκλήσεις της ζωής», λέει η πριγκίπισσα στο τρέιλερ. «Τα πράγματα μπορούν να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν. Συχνά είναι μέσα από τον πόνο που συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ομορφιά πέρα από αυτόν».

Το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή της Detail Films και σκηνοθεσία του Μπέντζι Τζάκσον, ενώ τη μουσική επένδυση υπογράφει ο Έρλαντ Κούπερ.

Όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τη διανομή της ταινίας θα διατεθούν στο The Royal Marsden Cancer Charity, το οποίο στηρίζει ανθρώπους που ζουν με καρκίνο ή μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Νοεμβρίου στο NBC.

protothema.gr