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Στην επέκταση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στο σημαντικότερο πυρηνικό της συγκρότημα προχωρά η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες που επικαλείται η Wall Street Journal. Οι εικόνες εντείνουν τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για τις προσπάθειες του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν (Kim Jong Un), να ενισχύσει περαιτέρω το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι εικόνες καταγράφουν την επέκταση εγκατάστασης στο Γιονγκμπιόν, το οποίο αποτελεί επί δεκαετίες το επίκεντρο του βορειοκορεατικού πυρηνικού προγράμματος. Οι νέες κατασκευές επιβεβαιώθηκαν και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ο οποίος προειδοποίησε ότι η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να διευρύνει τις δυνατότητες παραγωγής πυρηνικού υλικού, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, οι εργασίες για την προσθήκη νέου τμήματος στην αρχική μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου του Γιονγκμπιόν ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2026. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, η κατασκευή του νέου τμήματος είχε ολοκληρωθεί εξωτερικά, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Η επέκταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης του πυρηνικού συγκροτήματος, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει ήδη κατασκευάσει δεύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στην ίδια περιοχή.

North Korea has expanded a uranium-enrichment plant at its main nuclear complex, the latest sign of Pyongyang’s continued expansion of a weapons program that has alarmed neighbors and drawn international condemnation. https://t.co/7mdsL2YI0u November 20, 2026

Τον Σεπτέμβριο, ο IAEA είχε ανακοινώσει ότι αναγνώρισε τη νέα εγκατάσταση, συγκρίνοντας δορυφορικές εικόνες από την περίοδο κατασκευής της με φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν τον Ιούνιο.

Ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την παραγωγή υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πυρηνικές κεφαλές. Η προσθήκη νέων εγκαταστάσεων ενδέχεται να επιτρέψει στην Πιονγκγιάνγκ να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα, αν και δεν έχει εξακριβωθεί πόσος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί ή εάν η τελευταία επέκταση έχει τεθεί σε λειτουργία.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, ενημερώνοντας την περασμένη Τετάρτη το διοικητικό συμβούλιο του ΙΑΕΑ, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επέκταση του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου της Βόρειας Κορέας. Το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ αναπτύσσει παράλληλα περισσότερες εγκαταστάσεις δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για το μέγεθος του πυρηνικού υλικού που μπορεί να παράγει τα επόμενα χρόνια.

Ο οργανισμός, ωστόσο, αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της χώρας. Οι διεθνείς επιθεωρητές έχουν απομακρυνθεί από τη Βόρεια Κορέα από το 2009 και, έκτοτε, βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και άλλες τεχνικές παρακολούθησης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εντοπίζει νέες κατασκευές και ενδείξεις δραστηριότητας, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις ή να εξακριβώνει με ακρίβεια την ποσότητα του πυρηνικού υλικού που παράγεται.

Ο στόχος του Κιμ Γιονγκ Ουν για περισσότερα πυρηνικά όπλα

Η επέκταση των εγκαταστάσεων στο Γιονγκμπιόν συνδέεται με τη δεδηλωμένη επιδίωξη του Κιμ Γιονγκ Ουν να ενισχύσει σημαντικά το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει επανειλημμένα ζητήσει την αύξηση της παραγωγής πυρηνικού υλικού και την ανάπτυξη νέων πυρηνικών όπλων, παρουσιάζοντας την ενίσχυση των στρατηγικών δυνατοτήτων της χώρας ως βασική προτεραιότητα.

Εκτός από το Γιονγκμπιόν, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί και τις δραστηριότητες στο Κανγκσόν, κοντά στην Πιονγκγιάνγκ, όπου έχει επίσης εντοπιστεί εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου.

Η τελευταία εξέλιξη ενισχύει την εικόνα ενός πυρηνικού προγράμματος που συνεχίζει να αναπτύσσεται, παρά τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη μακροχρόνια διπλωματική αντιπαράθεση για τον πυρηνικό αφοπλισμό της Κορεατικής Χερσονήσου.

Παρότι οι δορυφορικές εικόνες δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό των δυνατοτήτων των νέων εγκαταστάσεων, επιβεβαιώνουν ότι η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να επενδύει στην υποδομή παραγωγής πυρηνικού υλικού, αυξάνοντας την ανησυχία για την περαιτέρω ανάπτυξη του οπλοστασίου της.

protothema.gr