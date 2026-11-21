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Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,7 βαθμών, που έπληξε το κεντρικό Περού το βράδυ της Παρασκευής (20/11), σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το Σάββατο (21/11) το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας (INDECI) της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:09 τοπική ώρα (02:09 ώρα Κύπρου το Σάββατο), 30 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και περίπου 300 χλμ. ανατολικά της Λίμας, σε βάθος 129 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (IGP).

Σύμφωνα με το INDECI, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Χουνίν. Οι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στις πόλεις Ουάνουκο, Λίμα, Καγιάο και Πάσκο.

Συνολικά 127 κατοικίες επλήγησαν και τέσσερις είναι ακατοίκητες, οι περισσότερες στις πόλεις Χουνίν και Πάσκο.

Το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής ανακοίνωσε δύο νέους σεισμούς σήμερα στην Χουνίν, ο ένας μεγέθους 5 και ο άλλος 3,5 βαθμών.

Στις 18 Ιουλίου, σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών είχε πλήξει την περιφέρεια Χουνίν, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και ζημιές σε πολλές κατοικίες.

ertnews.gr