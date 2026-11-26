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Κοινή προειδοποίηση προς τη Μόσχα για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου πέραν των συνόρων της Ουκρανίας απηύθυναν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε (Mark Rutte), καλώντας τη Ρωσία να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε γεωγραφική διεύρυνση της σύγκρουσης.

Υπογράμμισαν παράλληλα την ανάγκη ταχείας ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του Τύπου.

BREAKING US President Donald Trump and NATO chief Mark Rutte urge Russia not to "expand the war" in Ukraine, in a joint statement issued after they met at Trump's residence in Florida pic.twitter.com/PVpEHGuD6g — AFP News Agency (@AFP) November 26, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, Τραμπ και Ρούτε «συζήτησαν για τη σημασία που έχει η Ρωσία να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα οδηγούσε εσκεμμένα ή αθέλητα σε επέκταση του πολέμου, καθώς και τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν».

A joint statement made by President Donald J. Trump and Secretary General Mark Rutte pic.twitter.com/rllmWiLZgK November 26, 2026

naftemporiki.gr