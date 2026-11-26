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Μια ξεχωριστή επετειακή βραδιά στη Λευκωσία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της εταιρείας το 1971.

Η Action Global Communications γιόρτασε 55 χρόνια ανάπτυξης και ουσιαστικών σχέσεων, σε μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου στο LOFT στη Λευκωσία, την πόλη όπου ξεκίνησαν όλα.

Η βραδιά έφερε κοντά εργαζομένους από το διεθνές δίκτυο της Action, πελάτες, συνεργάτες και εκπροσώπους των κυπριακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για να τιμήσουν τους ανθρώπους και τις σχέσεις που βρίσκονται πίσω από δεκαετίες ανάπτυξης, εξέλιξης και διεθνούς επέκτασης.

Μέσα από ιστορικό αρχειακό υλικό, φωτογραφίες και σημαντικούς σταθμούς της πορείας της εταιρείας, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην ιστορία μιας κυπριακής επιχείρησης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας και κατάφερε να εδραιώσει μια ισχυρή διεθνή παρουσία.

Στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Από τη Λευκωσία σε οκτώ διεθνείς αγορές

Στην ομιλία του, ο Κρις Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και συνιδιοκτήτης της Action Global Communications, αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα της εταιρείας το 1971, όταν ο ιδρυτής της, Τόνυ Χριστοδούλοτ, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με πρώτους διεθνείς πελάτες την British Airways και το New Zealand Meat Board.

Σήμερα, η Action δραστηριοποιείται σε οκτώ αγορές: Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Καζακστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ουκρανία, απασχολώντας περισσότερους από 180 επαγγελματίες στον τομέα της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ και συνεργαζόμενη με κορυφαία διεθνή brands και σημαντικούς θεσμικούς οργανισμούς.

Κάνοντας αναδρομή στην πορεία των πεντέμισι δεκαετιών της εταιρείας και στις αξίες που διαμόρφωσαν την επιτυχία της, ο Κρις Χριστοδούλου ανέδειξε τέσσερα διαχρονικά πλεονεκτήματα που κληροδότησε στην Action ο ιδρυτής της: τη βαθιά γνώση των τοπικών αγορών, τις ουσιαστικές σχέσεις, την ανεξαρτησία και την προσαρμοστικότητα.

«Οι ουσιαστικές σχέσεις βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Για εμάς, σημασία έχει πόσο βαθιά κατανοούμε τους πελάτες μας, τις ανάγκες και τις προκλήσεις τους, ώστε να προσφέρουμε λύσεις που δημιουργούν πραγματική αξία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «η πραγματική αξία είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη».

Με το βλέμμα στο μέλλον: Το επόμενο κεφάλαιο της Action

Με αφετηρία την ισχυρή παρακαταθήκη της εταιρείας, η Κάθυ Χριστοδούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνιδιοκτήτρια της Action Global Communications, παρουσίασετις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς εξέλιξης σε έναν κλάδο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για κάθε επιχείρηση είναι να μένει στάσιμη», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη η Action να συνεχίσει να προσφέρει ολοένα μεγαλύτερη αξία στους πελάτες της, να εξελίσσει τις υπηρεσίες της και να αξιοποιεί τη συλλογική τεχνογνωσία και τις δυνατότητες του διεθνούς δικτύου της, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επένδυση στους ανθρώπους της εταιρείας, στην ανάπτυξη ταλέντων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων του διεθνούς δικτύου. Όπως υπογράμμισε, στόχος της Action είναι να συνεχίσει να αποτελεί έναν αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για τις επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και να επιτυγχάνουν ουσιαστικά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

55 χρόνια ουσιαστικών σχέσεων

Στη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων και στον καθοριστικό τους ρόλο στη διαχρονική επιτυχία της Action επικεντρώθηκε η ομιλία της Νατάσας Περδίου, Country Manager της Action Global Communications στην Κύπρο.

Όπως τόνισε, η πραγματική αξία της επικοινωνίας δεν βρίσκεται μόνο στις καμπάνιες που δημιουργούν και υλοποιούν τα agencies, αλλά κυρίως στις ουσιαστικές συνδέσεις που χτίζουν ανάμεσα στα brands και στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται, καθώς και στις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες.

«Η μεγαλύτερή μας επιτυχία δεν είναι μόνο όσα δημιουργήσαμε. Είναι οι σχέσεις που χτίσαμε στην πορεία», ήταν το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας της.

Η Νατάσα Περδίου ευχαρίστησε τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τους ανθρώπους της Action για την εμπιστοσύνη και τη συμβολή τους στη διαδρομή της εταιρείας, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής σε όσους έθεσαν τα θεμέλια αυτής της πορείας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική στιγμή, αφιερωμένη στον ιδρυτή της Action, Τόνυ Χριστοδούλου. Αναβιώνοντας μια παράδοση από τα πρώτα χρόνια της εταιρείας, όταν ο ίδιος συνήθιζε να προσφέρει μικρά μπουκάλια κυπριακής ζιβανίας σε πελάτες και συνεργάτες ως ένδειξη εκτίμησης, οι καλεσμένοι ύψωσαν τα ποτήρια τους σε μια κοινή πρόποση, τιμώντας τις κυπριακές ρίζες της Action και γιορτάζοντας 55 χρόνια ουσιαστικών σχέσεων.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Action Global Communications συνεχίζει να γράφει το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας που ξεκίνησε το 1971 και εξακολουθεί να εξελίσσεται.

Σχετικά με την Action Global Communications

Η Action Global Communications ιδρύθηκε το 1971 στην Κύπρο και εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών επικοινωνίας και marketing, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικού αντίκτυπου και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Με έδρα τη Λευκωσία, αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισμό πλήρους φάσματος υπηρεσιών, με ιδιόκτητα γραφεία σε Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο, Κεντρική Ασία και ΚΑΚ, καθώς και στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, ενώ διαθέτει δίκτυο συνεργατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με κέντρα δραστηριοποίησης σε Κύπρο, Ντουμπάι και Αλμάτι, η Action συνδυάζει τοπική γνώση με διεθνείς δυνατότητες, βοηθώντας τα brands να δημιουργούν ουσιαστικές και διαχρονικές συνδέσεις.