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Ευκαιρίες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Κύπρο διαβλέπει ο CYFA, στον απόηχο των θετικών αξιολογήσεων της κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και διευκόλυνσης της πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος χαιρετίζει τις πρόσφατες αξιολογήσεις, καθώς και τις πρωτοβουλίες του Invest Cyprus στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων για την περίοδο 2027-2030, εκτιμώντας ότι δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Σύμφωνα με τον CYFA, η ενισχυμένη διεθνής αξιοπιστία της χώρας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι η θετική πορεία της οικονομίας μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση επενδύσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, νέες θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον ρόλο του τομέα των διοικητικών και επαγγελματικών υπηρεσιών, ο οποίος, όπως σημειώνει, μπορεί να συμβάλει στην εγκατάσταση και λειτουργία διεθνών επιχειρήσεων στην Κύπρο, καθώς και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ο CYFA υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για περιορισμό της γραφειοκρατίας, αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.