Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το σοκ το οποίο δέχτηκε η κοινωνία από την τραγωδία της Κακοπετριάς με το θάνατο της 17χρονης μαθήτριας ήταν τεράστιο. Αντανακλάται πλήρως στα αποτελέσματα της έρευνας την οποία διενήργησε το Philenews, παρά το ότι από τις έρευνες της Αστυνομίας ο θάνατος της άτυχης Κυριακής δεν διασυνδέεται με οτιδήποτε αρνητικό ή ύποπτο.

Σε σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης που κάναμε, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Prime Market Research & Consulting Ltd, η συντριπτική πλειοψηφία των 3.221 αναγνωστών οι οποίοι απάντησαν στα ερωτήματα, τάσσεται εναντίον της διοργάνωσης μαθητικών εκδρομών από τα μαθητικά συμβούλια χωρίς την έγκριση και συμμετοχή/επίβλεψη των διοικήσεων των σχολείων και του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, συντριπτικό είναι και το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλείς οι μαθητές σε αυτές τις εκδρομές. Η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι την ευθύνη για την κατάσταση με τις εκδρομές τη φέρουν πρωτίστως οι γονείς. Εξίσου συντριπτικό είναι και το αποτέλεσμα στο ερώτημα αν πρέπει το κράτος να λάβει μέτρα για να απαγορευθούν οι εκδρομές.

Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, όμως, προκύπτει στο ερώτημα ποια λύση θεωρείται η πιο αποτελεσματική για να αποφευχθούν στο μέλλον αρνητικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Συντριπτικό «όχι» στις εκδρομές χωρίς επίβλεψη

Με ένα συντριπτικό 82% απάντησαν «όχι» οι ερωτηθέντες στο εάν συμφωνούν με τη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών από τα μαθητικά συμβούλια χωρίς την έγκριση και συμμετοχή/επίβλεψη των διοικήσεων των σχολείων και του υπουργείου Παιδείας. Μόλις 17% απάντησαν «ναι».

Είναι ασφαλείς οι μαθητές;

Εξίσου συντριπτική η απάντηση και στην ερώτηση «Πόσο ασφαλείς νιώθετε ότι είναι οι μαθητές σε αυτές τις εκδρομές;». Ποσοστό 75% απάντησε αρνητικά (58% καθόλου και 17% λίγο). Ποσοστό 17% απάντησε μέτρια και μόλις το 8% απάντησε θετικά (6% πολύ και 2% πάρα πολύ).

Ποιοι φέρουν την ευθύνη

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των 3.221 ερωτηθέντων ως προς το ποιοι ευθύνονται για την κατάσταση με τις μαθητικές εξωσχολικές εκδρομές. Η μεγάλη πλειοψηφία (όσοι απάντησαν είχαν δικαίωμα περισσότερης της μιας επιλογής) καταλογίζει την πρώτιστη ευθύνη στους γονείς (με ποσοστό 67%). Μεγάλη ευθύνη καταλογίζεται επίσης στα ξενοδοχεία/καταλύματα με ποσοστό 31% και στους μαθητές σε ποσοστό 47% (24% στους μαθητές και 23% στα μαθητικά συμβούλια).

Ποιοι πρέπει να φέρουν την ευθύνη

Ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις ως προς το ποιος πρέπει να φέρει την ευθύνη για τη διοργάνωση τέτοιων εκδρομών. Παρά το ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν με συντριπτικό ποσοστό σε προηγούμενη ερώτηση ότι διαφωνούν με τη διοργάνωση τέτοιων εκδρομών, εντούτοις, προφανώς, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν είναι διόλου απλή και εύκολη η απαγόρευση, τοποθετούνται σχεδόν ισομερώς υπέρ της ανάληψης της ευθύνης από διαφόρους πλην των ίδιων των μαθητών.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 36% απαντά το υπουργείο Παιδείας, ποσοστό 36% απαντά οι Σύνδεσμοι Γονέων, 35% απαντά οι γονείς και 30% οι διευθύνσεις των σχολείων. Μόλις 11% απαντά τα μαθητικά συμβούλια και 10% οι μαθητές.

Το κράτος να λάβει μέτρα

Βάσει των προηγούμενων τοποθετήσεων, αναμενόμενο είναι η συντριπτική πλειοψηφία να τοποθετηθεί υπέρ της λήψης μέτρων από το κράτος και θετικά απάντησε το 69% ενώ αρνητικά μόνο το 28%.

Ποια είναι η αποτελεσματική λύση

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζεται στη λύση που μπορεί να υπάρξει στο πρόβλημα των ασυνόδευτων μαθητικών εκδρομών. Μόνο μια ισχνή μειοψηφία (5%) τάσσεται υπέρ του να παραμείνει η κατάσταση ως έχει.

Η πλειοψηφία (41%) τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης στη διαμονή ανηλίκων σε ξενοδοχεία χωρίς τη συνοδεία ενηλίκων. Ποσοστό 24% τάσσεται υπέρ της θεσμοθέτησης των εκδρομών από το υπουργείο Παιδείας με τη συνοδεία καθηγητών. Ποσοστό 19% προκρίνει την υποχρεωτική παρουσία γονέων ή συνοδών, ενώ ένα ποσοστό 8% υποστηρίζει τη διοργάνωση των εκδρομών από τα μαθητικά συμβούλια αλλά με επίβλεψη.

Η ταυτότητα της έρευνας