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Συνολικά 43.800 τσιγάρα κατάσχεσε το Τμήμα Τελωνείων σε δύο ελέγχους, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου. Η μεγαλύτερη ποσότητα, 40.000 τσιγάρα, εντοπίστηκε στην αποσκευή 45χρονης επιβάτιδας που επρόκειτο να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ μέσω Πολωνίας.

Στο δικαστήριο η 45χρονη

Τελωνειακοί λειτουργοί εντόπισαν την 45χρονη, υπήκοο Αρμενίας, στις 25 Νοεμβρίου, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών. Στην αποσκευή της βρέθηκαν 200 κούτες των 200 τσιγάρων. Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, οι συσκευασίες έφεραν επιγραφές στα αρμενικά και δεν έφεραν τις προειδοποιήσεις για το κάπνισμα στα ελληνικά και τα τουρκικά, το χαρακτηριστικό ασφαλείας ή τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας.

Η 45χρονη συνελήφθη και η αποσκευή κατασχέθηκε μαζί με το περιεχόμενό της. Αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Πέμπτης (26/11) στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, με αίτημα προσωποκράτησης. Το Τελωνείο Λάρνακας διερευνά την προέλευση των τσιγάρων και τον τρόπο με τον οποίο εισήχθησαν ή μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εξώδικος συμβιβασμός για την υπόθεση στον Άγιο Δομέτιο

Στις 23 Νοεμβρίου, γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, τελωνειακοί λειτουργοί εντόπισαν 3.800 τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων στην αποσκευή συνοδηγού οχήματος που έλεγξαν στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου. Ο συνοδηγός, Τουρκοκύπριος κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, σκόπευε να ταξιδέψει στο Λονδίνο μέσω του Αεροδρομίου Λάρνακας. Οι συσκευασίες παρουσίαζαν τις ίδιες ελλείψεις στη σήμανση, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων.

Ο συνοδηγός συνελήφθη, ενώ οι λειτουργοί κατάσχεσαν τα τσιγάρα και το όχημα. Αφέθηκε αργότερα ελεύθερος, αφού έγινε δεκτό το αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό με καταβολή €1.200, καθώς και €500 για την επιστροφή του οχήματος.

Τα τσιγάρα που κατασχέθηκαν και στις δύο υποθέσεις θα καταστραφούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.