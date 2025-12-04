Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες εντός της νεκρής ζώνης για διάνοιξη τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, θέτοντας έτσι το έργο σε τροχιά υλοποίησης σχεδόν δύο χρόνια μετά την εξαγγελία της Κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, οι φωνές διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής εντείνονται καθώς η τροχαία κίνηση από τα διερχόμενα οχήματα έχει καταστεί αφόρητη, ενώ η ηχορύπανση ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας, αποτελεί καθημερινό πλέον φαινόμενο.

Η διάνοιξη της τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας και η διαπλάτυνση του πολύπαθου σημείου διέλευσης στον Άγιο Δομέτιο, αποτελούσε ένα από τα 14 μέτρα που είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση στις 26 Ιανουαρίου 2024 και είχε ως στόχο την άμβλυνση του κυκλοφοριακού χάους που δημιουργείται καθημερινά στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως οι εργασίες για διαπλάτυνση του δρόμου στις ελεύθερες περιοχές, ξεκίνησαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στις 22 Ιανουαρίου 2025 και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Με κόστος που ανέρχεται στις €370.000 (πλέον ΦΠΑ), το έργο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων με σημαντικότερη τη διάνοιξη τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση των κατεχόμενων περιοχών και την εγκατάσταση νέου σημείου ελέγχου (checkpoint), ενώ παράλληλα κατασκευάστηκαν πεζοδρόμια, τοποθετήθηκε στέγαστρο και διαμορφώθηκαν χώροι υγιεινής για το προσωπικό που θα στελεχώνει το σημείο. Επιπλέον, η νέα λωρίδα έχει ηλεκτροφωτιστεί, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του οδοφράγματος.

Αρχίζουν σήμερα τα έργα

Οι εν λόγω παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν εδώ και μήνες, ωστόσο ο δρόμος δεν δόθηκε ποτέ στην κυκλοφορία, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση των έργων εντός της νεκρής ζώνης, τα οποία έχουν αναληφθεί από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP). Πρόκειται ουσιαστικά για τη διάνοιξη του δρόμου διπλής κατεύθυνσης από και προς τα κατεχόμενα που εκτείνεται γύρω στα 300 μέτρα εντός της νεκρής ζώνης.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, από προχθές η εργοληπτική εταιρεία άρχισε να μεταφέρει μηχανήματα στο σημείο και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν τα έργα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ δηλώνοντας στον «Φ» ότι το έργο της διαπλάτυνσης του δρόμου είναι ευθύνη του UNDP (πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών) και θα ξεκινήσει σήμερα. Παρότι δεν ήταν σε θέση να πει πότε θα περατωθεί το όλο έργο, όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών.

Μαρτύριο η τροχαία κίνηση

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αγανακτήσει. Με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμαρτύρονται και καλούν τις αρμόδιες Αρχές να λάβουν μέτρα καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι κάτοικοι δηλώνουν απογοήτευση και κάνουν λόγο για παντελή αδιαφορία εκ μέρους των αρμοδίων, απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω του κυκλοφοριακού χάους που παρατηρείται στην περιοχή ιδιαίτερα στην Λεωφόρο Δημοκρατίας που καταλήγει στο οδόφραγμα και τις παραπλήσιες οδούς. Καταγγέλλουν πως καθημερινά βιώνουν την ίδια ταλαιπωρία, «παραμένοντας εγκλωβισμένοι στην κίνηση μπροστά από τα ίδια τους τα σπίτια, ανήμποροι να προσεγγίσουν τις οικίες τους, με δρόμους που έχουν μετατραπεί σε “λεωφόρους διέλευσης”».

Σύμφωνα με τα παράπονα των δημοτών, «η κατάσταση έχει ξεφύγει και κανένας υπεύθυνος δεν αναλαμβάνει δράση». Όπως λένε «οι φορές που δεν μπορούν να στρίψουν για να πάνε στο σπίτι τους είναι περισσότερες από τις μέρες που μπορούν». Την ίδια ώρα, η ηχορύπανση και η ανησυχία που προκαλούν τα συνεχόμενα κορναρίσματα και οι φωνές από τους οδηγούς που περιμένουν για ώρες στην ουρά, έχουν καταντήσει καθημερινό πλέον φαινόμενο ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας. Οι κάτοικοι δηλώνουν πως προβαίνουν συχνά σε καταγγελίες τόσο στην Αστυνομία όσο και στην δημοτική Αρχή, «με την μία αρμόδια υπηρεσία να ρίχνει το φταίξιμο στην άλλη».

Ζήτημα με τη στελέχωση των σημείων ελέγχου

Σε δηλώσεις του στον «Φ» και κληθείς να σχολιάσει τα παράπονα των δημοτών για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, ο Αντιδήμαρχος Αγίου Δομετίου, Κωνσταντίνος Γιάγκου, ανέφερε πως από πλευράς της η δημοτική Αρχή κάνει ό,τι περνά από το χέρι της. «Στείλαμε ήδη επιστολές σε όλους τους αρμόδιους φορείς για να απαλειφθεί το πρόβλημα που είναι διαχρονικό και δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής», δήλωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε, το πρόβλημα προκύπτει από τη μη επαρκή στελέχωση στα checkpoints, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν απουσίες προσωπικού.

Όπως σημείωσε, «διαχρονικά είδαμε ότι όταν λειτουργούν τα δύο σημεία ελέγχου και είναι επαρκώς στελεχωμένα δεν δημιουργείται πρόβλημα, ενώ τώρα ετοιμάζεται και το τρίτο σημείο ελέγχου». Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε πως σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έλαβε από τα Ηνωμένα Έθνη, εκτιμάται ότι χρειάζονται ακόμη 2 με 3 μήνες. Ωστόσο, υπέδειξε πως κατά την γνώμη του ακόμα κι αν ανοίξει το τρίτο checkpoint, εάν δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση, τότε δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σημεία διέλευσης τα οποία δεν λειτουργούν όλες τις ώρες. «Είναι ευθύνη της Αστυνομίας να στελεχώνει επαρκώς τα οδοφράγματα 24 ώρες το 24ωρο», συνέχισε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, όπως είπε, για να λειτουργούν ομαλά τα δύο σημεία ελέγχου όπως είναι σήμερα πρέπει να είναι στελεχωμένα με οκτώ αστυνομικούς ανά βάρδια (δηλαδή 24 άτομα ανά 24ωρο), ενώ πρέπει να είναι έμπειρα άτομα.

Παράλληλα, ο κ. Γιάγκου ανέφερε πως χρειάζεται αστυνόμευση και έλεγχοι από την Τροχαία, καθώς δεν τηρούνται οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο σημείο όπου βρίσκεται το ελεγχόμενο τετράγωνο ακριβώς πριν από το οδόφραγμα, αφού αυτή είναι η κύρια είσοδος και έξοδος των κατοίκων της περιοχής.

Από πλευράς Αστυνομίας, σε δηλώσεις του στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου Βύρωνας Βύρωνος, ερωτηθείς για την στελέχωση είπε πως οι οδηγίες είναι τουλάχιστον τις ώρες αιχμής να ανοίγουν όλα τα checkpoints και να εξυπηρετούνται άμεσα οι διερχόμενοι οδηγοί. Περαιτέρω, πρόσθεσε πως το προσωπικό είναι ικανοποιητικό για να εκτελούν τη δουλειά που καλούνται να κάνουν. Ερωτηθείς εάν το τρίτο σημείο ελέγχου θα επανδρωθεί με την υφιστάμενη στελέχωση, απάντησε πως «εάν το υφιστάμενο προσωπικό δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει, τότε θα γίνει επιπρόσθετη στελέχωση».