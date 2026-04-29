Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ Τουρκία, από το 1974 και εντεύθεν, ειδικότερα, όμως, την τελευταία περίοδο, αμφισβητεί έντονα το καθεστώς της νεκρής ζώνης. Και τούτο το πράττει με κινήσεις και ενέργειες επί του εδάφους. Κι αυτό σημαίνει κατάληψη εδαφών. Κινήσεις επικίνδυνες, που επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την επεκτατική πολιτική της κατοχικής δύναμης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ τις τουρκικές παραβιάσεις σε διάφορες περιοχές της νεκρής ζώνης. Πρόσφατα, είναι η παραβίαση στην περιοχή της Πύλας. Σημειώνεται συναφώς, ότι η κατοχική δύναμη επαναλαμβάνοντας εαυτόν, δεν εφάρμοσε ποτέ τη συμφωνία του 2023. Αντίθετα, συστηματικά παραβιάζει το καθεστώς της νεκρής ζώνης. Προχώρησε δε πρόσφατα και κατέλαβε μέρος της νεκρής ζώνης, στην γνωστή περιοχή Πλάτη, τοποθετώντας τουρκική σημαία ενώ ψευδοαστυνομικοί πραγματοποιούν περιπολίες.

ΠΡΕΠΕΙ να σημειώσουμε ότι η κατοχική δύναμη έχει καταλάβει μια έκταση 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Με την κίνηση αυτή προδήλως προκαλείται κρίση, που δεν μπορεί να εκτονωθεί εκτός κι εάν τα κατοχικά στρατεύματα αποχωρήσουν.

ΚΑΙ δεν είναι μόνο στην Πύλα που προκαλείται κρίση, αλλά σε όλο το μήκος της γραμμής καταπαύσεως της πυρός, τη νεκρή ζώνη. Προσφάτως παρακολουθήσαμε κινήσεις στην Αυλώνα. Δεν κινούνται στρατεύματα αλλά εμπλέκονται επιστρατευμένοι από τον κατοχικό στρατό… γεωργοί.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με τις κινήσεις αυτές επί του εδάφους, η τουρκική πλευρά συντηρεί και το θέμα της επίτευξης χωριστής συμφωνίας μεταξύ της Δύναμης και του κατοχικού καθεστώτος. Δηλαδή, να συνομολογήσει η αποσχιστική οντότητα συμφωνία με τη μορφή SOFA (A status of forces agreement). Το θέμα αυτό δεν είναι τωρινό, αλλά διαχρονικό. Επανήλθε τώρα μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και υποδείξεις προς τα Ηνωμένα Έθνη.

ΘΕΤΟΥΝ, λοιπόν, οι Τούρκοι θέμα για χωριστή συμφωνία, υποδεικνύοντας στην Ειρηνευτική Δύναμη, ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία της στα κατεχόμενα γίνεται επειδή το παράνομο καθεστώς επιτρέπει τούτο! Λειτουργεί η ΟΥΝΦΙΚΥΠ ως αποτέλεσμα «χειρονομίας καλής θέλησης».

ΕΙΝΑΙ σαφές πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας προσπάθειας της κατοχικής Τουρκίας. Μιας προσπάθειας που αφορά και την κατάληψη εδαφών αλλά παράλληλα και την αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας. Οι τουρκικές μεθοδεύσεις δεν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία αντιδρά. Θα πρέπει αυτή η αντίδραση να περνά και μέσα από μέτρα που θα προκαλέσουν κόστος στην κατοχική Τουρκία. Μόνο έτσι μπορεί να ασκηθεί πίεση προς την τουρκική πλευρά.