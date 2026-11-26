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Σε πρωτοφανή επίπεδα έχουν φτάσει οι θανατικές καταδίκες για πολιτικά αδικήματα στο Ιράν, την ώρα που καταγγελίες για βασανιστήρια, εξαναγκαστικές ομολογίες και σεξουαλική κακοποίηση κρατούμενων γυναικών αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστολής στη χώρα.

Η Ταρανέ Ραχίμι είναι 21 ετών. Αγαπά τα άλογα και ονειρευόταν να αποκτήσει κάποτε το δικό της κέντρο εκτροφής. Σήμερα δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει. Τα πόδια της φέρουν, σύμφωνα με την οικογένειά της, τα σημάδια από τους ξυλοδαρμούς που υπέστη στη φυλακή, ενώ ένας τραυματισμός στο κεφάλι, που έμεινε χωρίς θεραπεία, της έχει προκαλέσει προβλήματα ισορροπίας.

Περιμένει την εκτέλεσή της σε φυλακή του Ιράν. Η δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα, έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 ετών. Όταν η μητέρα τους κατάφερε να τις επισκεφθεί για πρώτη φορά στη φυλακή, τα πρόσωπά τους ήταν τόσο πρησμένα και γεμάτα μώλωπες, ώστε μπόρεσε να αναγνωρίσει τις κόρες της μόνο από τις φωνές τους.

Η ιστορία τους, την οποία φέρνει στο φως το BBC, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κλιμάκωσης της καταστολής στο Ιράν μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Γυναίκες που κατηγορούνται για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, κατασκοπεία ή ακόμη και βλασφημία βρίσκονται αντιμέτωπες με τη θανατική ποινή.

Από τα κελιά τους, μέσα από τηλεφωνικές συνομιλίες και ηχητικά μηνύματα, απευθύνουν εκκλήσεις για βοήθεια.

Η ομολογία υπό την απειλή βιασμού της αδελφής της

Οι δίδυμες συνελήφθησαν στα τέλη Ιανουαρίου, περίπου δύο εβδομάδες μετά το τέλος των διαδηλώσεων που είχαν ξεκινήσει τον Δεκέμβριο με αφορμή την οικονομική κρίση και εξελίχθηκαν στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις κατά του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Για περισσότερους από τρεις μήνες, η οικογένειά τους δεν γνώριζε πού κρατούνταν. Ο εξάδελφός τους, Μασούντ Νουρμοχαμαντί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, καταγγέλλει στο BBC ότι η Ταρανέ υπέγραψε ομολογία όταν οι ανακριτές την απείλησαν ότι θα βίαζαν την αδελφή της μπροστά στα μάτια της.

Οι δύο γυναίκες δικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις στο Ισφαχάν, σε περιοχή όπου είχε σκοτωθεί μέλος των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα δικαστικά έγγραφα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο σύνολό τους. Ωστόσο, το BBC απέκτησε πρόσβαση σε τμήμα της καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία η Ταρανέ κρίθηκε ένοχη για «μοχαρεμπέ», αδίκημα που αποδίδεται συχνά ως «πόλεμος κατά του Θεού» και επισύρει τη θανατική ποινή βάσει του ισλαμικού ποινικού κώδικα του Ιράν. Η Ρομίνα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για συνέργεια στο ίδιο αδίκημα. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη Μάι Σάτο, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, οι αδελφές εμπλέκονται σε υπόθεση στην οποία δέκα άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο, χωρίς να διευκρινίζονται οι συγκεκριμένες πράξεις που αποδίδονται στον καθένα.

Οι δικηγόροι των δύο γυναικών έχουν υποβάλει καταγγελία για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, την έρευνα για τις καταγγελίες επιβλέπει αξιωματούχος τον οποίο οι ίδιες κατηγορούν για βασανιστήρια.

Η μηχανικός που μετέφερε τραυματίες

Η Μαχμπουμπέ Σαμπανί, πολιτικός μηχανικός, ηλικίας περίπου 33 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο τον Σεπτέμβριο βάσει της ιρανικής νομοθεσίας περί κατασκοπείας.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε μεταφέρει τραυματισμένους διαδηλωτές. Από τη φυλακή της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, απηύθυνε έκκληση για βοήθεια, περιγράφοντας την απελπισία που επικρατεί μεταξύ των κρατουμένων και ιδιαίτερα εκείνων των οποίων οι θανατικές καταδίκες έχουν οριστικοποιηθεί.

Στην ίδια πόλη κρατείται και η Νατζμέ Αμινί, ηλικίας περίπου 23 ετών. Συνελήφθη μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και καταδικάστηκε αργότερα σε θάνατο για βλασφημία, εξαιτίας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Όσο είμαι ζωντανή, έχω μία ελπίδα: να δω ένα ελεύθερο και ευημερούν Ιράν προτού η ζωή μου τελειώσει στην αγχόνη», αναφέρει σε ηχητικό μήνυμα που αποδίδεται στην ίδια.

2-Berlin – Nov 24, 2026: On day 270 of their sit-in outside Iran’s embassy, PMOI supporters condemned executions, called to end the death penalty, rejected dictatorship, & stood with Week 148 of #NoToExecutionTuesdays.#StopExecutionsInIran #No2ShahNo2Mullahs pic.twitter.com/JQAPlexViA — Iran Freedom (@4FreedominIran) November 24, 2026

«Δεν έχω τίποτα»

Αντιμέτωπη με την εκτέλεση βρίσκεται και η 27χρονη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, Μοζντέ Χασεμί Μπαζαργανί.

Συνελήφθη τον Απρίλιο, εν μέσω του πολέμου του Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, και καταδικάστηκε για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η κατασκοπεία.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Tavaana δημοσιοποίησε ηχητικό απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας που φέρεται να είχε η νεαρή γυναίκα από τη φυλακή. Σε αυτό περιγράφει ξυλοδαρμούς στο κεφάλι, στον αυχένα και στο σώμα, καθώς και τον εξαναγκασμό της να υπογράψει ομολογία.

«Με κατηγόρησαν για κατασκοπεία. Λένε ότι πληρώθηκα γι’ αυτό. Αν είχα πληρωθεί για κατασκοπεία, θα είχα ένα αυτοκίνητο ή ένα σπίτι. Δεν έχω τίποτα», ακούγεται να λέει.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες τις κατηγορίες και στις τρεις αυτές υποθέσεις, όπως και στην περίπτωση των δίδυμων αδελφών.

Περισσότερες θανατικές καταδίκες σε έναν χρόνο από ό,τι σε μία δεκαετία

Σύμφωνα με την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, τουλάχιστον έξι γυναίκες έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μέσα στο 2026 σε υποθέσεις που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Τρεις ακόμη γυναίκες έχουν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για αδικήματα όπως η βλασφημία, η κατασκοπεία, η «διαφθορά επί της Γης» και η «μοχαρεμπέ».

Οι εννέα αυτές καταδίκες υπερβαίνουν τον συνολικό αριθμό αντίστοιχων θανατικών καταδικών γυναικών που είχε καταγράψει η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) σε ολόκληρη τη δεκαετία έως το 2025.

Σε καμία από τις προηγούμενες χρονιές δεν είχαν καταγραφεί περισσότερες από τρεις τέτοιες καταδίκες. Σε τρεις από τις υποθέσεις που συνδέονται με τις διαδηλώσεις, οι θανατικές ποινές έχουν έκτοτε ανατραπεί, αν και σε δύο περιπτώσεις έχει διαταχθεί νέα δίκη.

Η Σάτο εκφράζει την ανησυχία της για μια πρακτική που, όπως επισημαίνει, παρατηρείται ολοένα συχνότερα: θανατικές καταδίκες που ακυρώνονται επανέρχονται από άλλον δικαστικό σχηματισμό όταν έχει υποχωρήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν ήδη εκτελεστεί σε σχέση με τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου, σύμφωνα με την ίδια.

Από τη Μαχσά Αμινί στις γυναίκες των κελιών

Για την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, σημείο καμπής στη μεταχείριση των γυναικών από τις ιρανικές αρχές αποτέλεσαν οι διαδηλώσεις του 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί υπό κράτηση. Η νεαρή γυναίκα είχε συλληφθεί για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα.

Οι γυναίκες βρέθηκαν τότε στην πρώτη γραμμή της αμφισβήτησης των κρατικών πολιτικών και των μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου.

Η αυξανόμενη πολιτική τους δράση, η δημόσια παρουσία τους και ο ηγετικός τους ρόλος στις κινητοποιήσεις τις έχουν καταστήσει, σύμφωνα με τη Σάτο, στόχους της κρατικής καταστολής.

Ο Ιρανός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μούσα Μπαρζίν, ο οποίος ζει στην Τουρκία, εκτιμά ότι παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία φαίνεται να έχουν πλέον μικρότερη βαρύτητα στον καθορισμό της αυστηρότητας των ποινών.

Το Ιράν πραγματοποιεί περισσότερες εκτελέσεις αναλογικά με τον πληθυσμό του από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ.

Η HRANA κατέγραψε 2.003 εκτελέσεις κατά το δωδεκάμηνο έως τον Οκτώβριο του 2026. Η συντριπτική πλειονότητα, μεταξύ των οποίων και 47 γυναίκες, αφορούσε αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία και η διακίνηση ναρκωτικών.

Τι απαντά η Τεχεράνη

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, απαντώντας σε ερωτήσεις του BBC, χαρακτήρισε παραπλανητικούς τους ισχυρισμούς περί αυξανόμενης χρήσης της θανατικής ποινής σε υποθέσεις που συνδέονται με τις διαδηλώσεις.

Απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες για βασανιστήρια, καθώς και τους ισχυρισμούς ότι επιβάλλεται η θανατική ποινή αποκλειστικά για συμμετοχή σε ειρηνικές κινητοποιήσεις.

Υποστήριξε ότι οι σχετικές καταδίκες αφορούν σοβαρά ποινικά αδικήματα, ανθρωποκτονίες, τρομοκρατία, κατασκοπεία και συνεργασία με εχθρικές υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν σχολίασε αναλυτικά τις επιμέρους υποθέσεις των γυναικών, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι οι ομολογίες που αποσπώνται υπό εξαναγκασμό δεν έχουν νομική ισχύ.

Ένα τραγούδι, ένα όνειρο, μια υπόσχεση

Η οικογένεια των δίδυμων αδελφών προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα τους. Η Ρομίνα αγαπά τη μουσική. Ζητά συχνά από τους συγγενείς της να της βάζουν τραγούδια από το τηλέφωνο. Στην Ταρανέ μιλούν για τα άλογα. Της υπόσχονται ότι, όταν βγει από τη φυλακή, θα τη βοηθήσουν να δημιουργήσει το κέντρο εκτροφής που πάντα ονειρευόταν.

Μιλούν για το μέλλον σε μια κοπέλα που έχει καταδικαστεί να μην έχει μέλλον. Είναι, όπως εξηγεί ο εξάδελφός της στο BBC, ο τρόπος τους να της δίνουν ελπίδα.

naftemporiki.gr