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Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας για το θέμα των ιατροδικαστών, στον απόηχο της άρνησης μέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας να διενεργήσει αυτοψία στη σκηνή όπου εντοπίστηκε νεκρή η 17χρονη μαθήτρια Κυριακή Αναστασίου.

Παράλληλα, οι έρευνες του ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και με οδηγίες του αστυνομικού διευθυντή της επαρχίας Ναθαναήλ Δημητρίου, καλύπτονται δύο μέτωπα: Οι 36 ώρες που βρισκόταν στην Κακοπετριά η 17χρονη και τα κλειστά κυκλώματα όλης της κοινότητας για να φανεί αν κατέγραψαν οτιδήποτε βοηθητικό.

Όπως δήλωσε στο philenews ο κ. Δημητρίου, «λαμβάνονται καταθέσεις από την ώρα που η μαθήτρια ανέβηκε στο λεωφορείο για να μεταβεί στην Κακοπετριά μέχρι την ώρα που εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, δηλαδή από τις 11 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 11 το βράδυ του Σαββάτου. Αυτό το κρίσιμο διάστημα θα ελεχθεί ώστε να γνωρίζουμε πού διακινήθηκε και πώς ήταν η κατάστασή της. Γι’ αυτό και λαμβάνονται καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν στον περίγυρό της ή ήρθαν για οποιονδήποτε λόγο σε επαφή μαζί της».

Παράλληλα, εξετάζονται πολλά κυκλώματα ώστε να φανεί αν κατέγραψαν οτιδήποτε που μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα προς διαλεύκανση των αιτιών θανάτου της. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα χωρίς να έχει οτιδήποτε στα χέρια της. Το γεγονός ότι η σορός της δεν έφερε κακώσεις είναι ένα στοιχείο που προσμετράται. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για οτιδήποτε ύποπτο γι’ αυτό και θα αναμένουν τις ιστοπαθολογικές και τοξιλολογικές εξετάσεις.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου ζήτησε όπως σταματήσουν τα υπονοούμενα που αφήνονταν κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τον θάνατο της μαθήτριας, τονίζοντας ότι μέσα από την έρευνα και τα στοιχεία δεν υπάρχει το παραμικρό που να υποστηρίζει αυτούς τους υπαινιγμούς.

Σημειώνεται ότι στην Κακοπετριά το τριήμερο που συνέβη η τραγωδία βρίσκονταν δηλωμένοι 461 μαθητές, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός τους ξεπερνούσε τους 600 αφού πολλοί είτε δεν δηλώθηκαν είτε πήγαν μόνοι τους. Η λήψη καταθέσεων συνεχίζεται καθημερινά και σε κάποιο στάδιο θα επιχειρηθεί να προσεγγιστούν και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος της άτυχης μαθήτριας.

Σύσκεψη για τους ιατροδικαστές

Στο μεταξύ, το θέμα της μη διενέργειας αυτοψίας στη σκηνή από ιατροδικαστή θα απασχολήσει ξανά σύσκεψη εντός Δεκεμβρίου, των υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας ώστε να γίνει πιο ξεκάθαρο και να τεθεί και γραπτώς το πρωτόκολλο ή και νομοθεσία για το πότε πρέπει να ανταποκρίνονται στις κλήσεις της Αστυνομίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρόλο που η Αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή ιατροδικαστή, που ήταν on call, αυτός έκρινε ότι δεν χρειαζόταν να σπεύσει στην Κακοπετριά και αρκέστηκε στις φωτογραφίες που του έστειλε η Αστυνομία.

Παρόλο που ζητήθηκε έκθεση γεγονότων και κρίθηκε ότι ο ιατροδικαστής ενήργησε στη βάση πρωτοκόλλων, εντούτοις, αυτό δεν ικανοποίησε ούτε τον υπουργό Δικαιοσύνης ούτε τον υπουργό Υγείας, γι’ αυτό και θα τεθεί εκ νέου σε σύσκεψη, παρόλο που είχε αποφασιστεί σε πρόσφατη συνάντηση μεταξύ τους στις 25 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, η Επίτροπος Νομοθεσίας είχε αναλάβει τη σύνταξη νομοσχεδίου για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που επιβάλλει η κατάσταση, αφού σοροί ανευρίσκονται σχεδόν καθημερινά.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύσκεψη Σεπτεμβρίου είχε αποφασιστεί να επικαιροποιηθεί και εκσυγχρονιστεί το πρωτόκολλο ενεργειών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, το οποίο θα διαβιβαζόταν στην Αστυνομία, ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η παρουσία ή η συνδρομή ιατροδικαστή. Ικανοποιήθηκε επίσης αίτημα της Αστυνομίας για την επαναλειτουργία νεκροτομείων και σε άλλες πόλεις, ώστε να περιοριστούν οι μεταφορές περιστατικών μόνο στη Λευκωσία. Ωστόσο, τίποτε από αυτά τα δύο δεν έχει γίνει.