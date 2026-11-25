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Τις ημερομηνίες πληρωμής του έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου, το οποίο ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, γνωστοποιώντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα για την πρόωρη καταβολή επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών ενόψει των Χριστουγέννων.

Η συνολική δαπάνη για το έκτακτο χριστουγεννιάτικο δώρο σε δικαιούχους κοινωνικών παροχών ανέρχεται στα €16 εκ. περίπου.

Συγκεκριμένα, χριστουγεννιάτικο δώρο θα καταβληθεί σε λήπτες/τριες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και Δημοσίου Βοηθήματος, περιλαμβανομένων και των παιδιών με σοβαρή αναπηρία ή μέτρια νοητική αναπηρία που μεταφέρονται από το ΕΕΕ στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) με βάση τον Νόμο με Αρ. Ν.96(Ι)/2026, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας.

Θα καταβληθεί, επίσης, σε δικαιούχοι/ες του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου με ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματός τους του μήνα Δεκεμβρίου, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ, σε δικαιούχες του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, ποσό ύψους 100 ευρώ.

Έκτακτο χριστουγεννιάτικο δώρο θα λάβουν, επίσης, οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου για τρία (3) ή περισσότερα παιδιά, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, εγκλωβισμένοι, ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος εγκλωβισμένου και παιδιά εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων που φοιτούν σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο στις κατεχόμενες περιοχές, ποσό ίσο με το επίδομα επανεγκατάστασής τους.

Ταυτόχρονα, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για ενωρίτερη καταβολή των επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών.

Συγκεκριμένα, στις 9 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το κατά χάριν μηνιαίο χορήγημα σε βετεράνους και χήρες βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στις 9 και στις 14 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν το μηνιαίο επίδομα τέκνου σε τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες και το χριστουγεννιάτικο δώρο σε δικαιούχους επιδόματος τέκνου, καθώς και το μηνιαίο επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και χριστουγεννιάτικο δώρο σε δικαιούχους επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το χριστουγεννιάτικο δώρο σε λήπτες ΕΕΕ (περιλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρία που μεταφέρονται από το ΕΕΕ στο ΤΚΕΑΑ) θα καταβληθεί στις 11 Δεκεμβρίου. Το μηνιαίο επίδομα δημόσιου βοηθήματος και το χριστουγεννιάτικο δώρο σε λήπτες δημοσίου βοηθήματος θα καταβληθούν στις 15 Δεκεμβρίου.

Στις 16 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν: το έκτακτο επίδομα δημόσιου βοηθήματος και το χριστουγεννιάτικο δώρο σε λήπτες έκτακτου δημόσιου βοηθήματος, το χριστουγεννιάτικο δώρο για τις δικαιούχες του τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας, το επίδομα εγκλωβισμένων/επαναγκατασταθέντων και το χριστουγεννιάτικο δώρο για δικαιούχους επιδόματος εγκλωβισμένου.

Επίσης, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα και δικαιούχους λήπτες επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου.

Στις 17 Δεκεμβρίου, το Υφυπουργείο θα καταβάλει το επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες, το επίδομα διακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, το επίδομα συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες σε κέντρο ημέρας και το επίδομα υποστηρικτικών αναλωσίμων Ατόμων με Αναπηρίες.

ΚΥΠΕ