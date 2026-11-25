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Πρόταση που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική αλλαγή στη στρατηγική του ΝΑΤΟ απέναντι στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις θέτει στο τραπέζι η Πολωνία. Η Βαρσοβία καλεί τους συμμάχους της να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχαίτισης και κατάρριψης ρωσικών πυραύλων εντός του ουκρανικού εναέριου χώρου, προτού αυτοί εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Βαρσοβία έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, μετά την πτώση ρωσικών πυραύλων και ενός drone στο πολωνικό έδαφος την προηγούμενη Παρασκευή.

Ορισμένες χώρες υποστήριξαν την πολωνική πρόταση, ωστόσο οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προβληματίζει τους κόλπους της Συμμαχίας, καθώς η αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων εντός του ουκρανικού εναέριου χώρου θα συνεπαγόταν επέκταση των αμυντικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ πέρα από τα σύνορα των κρατών-μελών του και θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Οι ρωσικοί πύραυλοι που έπεσαν στην Πολωνία

Η νέα πολωνική πρωτοβουλία ακολούθησε το περιστατικό της 20ής Νοεμβρίου, όταν ρωσικοί πύραυλοι και drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και κατέπεσαν σε περιοχές της χώρας. Το συμβάν σημειώθηκε κοντά σε περιοχή όπου χιλιάδες στρατιωτικοί από διάφορες χώρες συμμετείχαν σε στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατηγόρησε τη Μόσχα για «σκόπιμη πρόκληση», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επανειλημμένες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

🇵🇱 BREAKING: EXPLOSION REPORTED IN POLAND AS MILITARY INVESTIGATES RUSSIAN MISSILE INCURSION



CCTV footage reportedly captures an explosion near Chmielek, approximately 46 km from the Ukrainian border, amid Russian strikes on Ukraine.



Air raid sirens sounded in Lublin, while… pic.twitter.com/3hXdY92mH0 November 20, 2026

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, οι πύραυλοι ήταν ρωσικοί Kh-101, τύπος πυραύλων κρουζ που χρησιμοποιείται στις επιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τους φόβους ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κρίση ασφαλείας και εντός του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα στις χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Πολωνία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει τέτοιους κινδύνους. Η Ρουμανία και τα κράτη της Βαλτικής έχουν επίσης καταγράψει επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το ΝΑΤΟ στέλνει αεροσκάφος AWACS στην Πολωνία

Μετά τη συνεδρίαση των πρεσβευτών στις Βρυξέλλες, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στην Πολωνία αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου τύπου AWACS, με αποστολή την επιτήρηση της ανατολικής περιοχής της χώρας. Η Συμμαχία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετων στρατιωτικών μέσων για την ενίσχυση της αεράμυνας και της επιτήρησης του ανατολικού της μετώπου.

Τα αεροσκάφη AWACS διαθέτουν ισχυρά συστήματα ραντάρ και μπορούν να εντοπίζουν εναέριους στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, υποστηρίζοντας τον συντονισμό της αεράμυνας και των συμμαχικών μαχητικών.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, ανέφερε ότι ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, εξετάζει την ανάπτυξη πρόσθετων στρατιωτικών δυνατοτήτων, στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης της αμυντικής στάσης της Συμμαχίας. «Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης εξετάζει την ανάπτυξη πρόσθετων μέσων, καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τη στάση αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και αλλού», τόνισε η εκπρόσωπος.

«Η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά δεν υπάρχει ακόμη αποφασιστικότητα»

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Κάμις, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η δυνατότητα αναχαίτισης ρωσικών πυραύλων προτού εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των συμμάχων.

Μιλώντας στον πολωνικό ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη συζήτηση δεν είναι καινούργια.

«Αυτή η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξεκίνησε τώρα. Συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε. Ωστόσο, επισήμανε ότι μια τέτοια επιχείρηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά από μία χώρα χωρίς τη συμμετοχή των συμμάχων της. «Κατά την άποψή μου, είναι προφανές ότι μία χώρα μόνη της δεν μπορεί να το κάνει», πρόσθεσε.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι διακρίνει πλέον «μεγαλύτερη προθυμία για συζήτηση» από την πλευρά των άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Παραδέχθηκε, όμως, ότι δεν υπάρχει ακόμη η αποφασιστικότητα που απαιτείται για την υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής.

Τι θα απαιτούσε μια απόφαση του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg, η συζήτηση της Δευτέρας δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες τεχνικές ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Δεν εξετάστηκε αναλυτικά ποια οπλικά συστήματα ή στρατιωτικά μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρριψη ρωσικών πυραύλων πάνω από το ουκρανικό έδαφος.

Μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε πιθανότατα την αποστολή έγκαιρων προειδοποιήσεων από την Ουκρανία, καθώς και την παροχή πρόσβασης στον ουκρανικό εναέριο χώρο για τις συμμαχικές δυνάμεις. Επιπλέον, η εφαρμογή του σχεδίου θα προϋπέθετε ομόφωνη συμφωνία των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

Θα απαιτούνταν επίσης συντονισμός από τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη στρατιωτική διοίκηση των συμμαχικών δυνάμεων.

Η ανάγκη ομοφωνίας αποτελεί ένα από τα βασικότερα εμπόδια, καθώς οι χώρες της Συμμαχίας εμφανίζονται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τους κινδύνους μιας άμεσης εμπλοκής στον πόλεμο.

Ο κίνδυνος να θεωρηθεί το ΝΑΤΟ μέρος του πολέμου

Η σημαντικότερη ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο η κατάρριψη ρωσικών πυραύλων πάνω από την Ουκρανία να οδηγήσει τη Μόσχα να θεωρήσει ότι το ΝΑΤΟ συμμετέχει πλέον άμεσα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αξιωματούχος χώρας της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας επισήμανε, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι πρόκειται για ένα όριο που το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να υπερβεί.

Από την πλευρά της Πολωνίας, ωστόσο, προβάλλεται το επιχείρημα ότι η αναχαίτιση ενός πυραύλου που κατευθύνεται προς το έδαφος της Συμμαχίας συνιστά αμυντική ενέργεια, ακόμη κι αν πραγματοποιείται πριν ο πύραυλος διασχίσει τα σύνορα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υποστήριξε ότι η κατάρριψη ρωσικών πυραύλων πάνω από την Ουκρανία, εφόσον αυτοί κατευθύνονται προς πολωνικό έδαφος, θα μπορούσε να θεωρηθεί πράξη αυτοάμυνας.

«Ένας πύραυλος ή ένα drone που πλησιάζει τον εναέριο χώρο μας αποτελεί ήδη άμεση απειλή για εμάς», δήλωσε την Τετάρτη στο πολωνικό δημόσιο ραδιόφωνο. «Πιστεύω ότι η κατάρριψη ενός πυραύλου πάνω από την Ουκρανία, κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, θα ενέπιπτε στον ορισμό της αυτοάμυνας», πρόσθεσε.

protothema.gr