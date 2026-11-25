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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027, με 406 ψήφους υπέρ, 184 κατά και 69 αποχές, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας στο Στρασβούργο, ολοκληρώνοντας έτσι την τελευταία φάση της σχετικής διαδικασίας.

Μετά την ψηφοφορία, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα (Roberta Metsola), προχώρησε στην υπογραφή του προϋπολογισμού, καθιστώντας τον νομικά δεσμευτικό και ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο προϋπολογισμός προκύπτει από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ανέρχονται σε 199,7 δισ. ευρώ, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών διαμορφώνονται στα 211,5 δισ. ευρώ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Πιοτρ Σεραφίν (Piotr Serafin), χαιρέτισε τη συμφωνία, συγχαίροντας όλες τις πλευρές για την υπευθυνότητα που επέδειξαν και τους αναγκαίους συμβιβασμούς που έγιναν, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία εγκαίρως.

Η συμφωνία αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και αντανακλά τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν σταθερό προϋπολογισμό, με επίκεντρο τους πολίτες και τις επενδύσεις.

Κατά τη συζήτηση στο Στρασβούργο, ο Κύπριος ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ο οποίος είχε τον ρόλο του εισηγητή για τα υπόλοιπα τμήματα του προϋπολογισμού του 2027, αναφέρθηκε στις δύσκολες τελικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία κινδύνευσε να ναυαγήσει, προτού τα δύο θεσμικά όργανα καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος.

Όπως ανέφερε, τελικά επικράτησαν η υπευθυνότητα και η συνεργασία, οδηγώντας σε μια ισορροπημένη συμφωνία.

Επιπλέον 300 εκατ. ευρώ για ευρωπαϊκές προτεραιότητες

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφάλισε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, πέραν της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενίσχυση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Στα προγράμματα που θα λάβουν πρόσθετη χρηματοδότηση περιλαμβάνονται το «Ορίζων Ευρώπη», το Erasmus+, τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, η πολιτική προστασία, η διαχείριση των συνόρων, η πολιτική ασύλου, η πολιτική γειτονίας και η ανθρωπιστική βοήθεια.

Πρόσθετα κονδύλια θα διατεθούν επίσης για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και των μέτρων ασφαλείας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της, με στόχο την προστασία του προσωπικού και τη διασφάλιση ασφαλών επικοινωνιών.

Ο κ. Χατζηπαντέλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας και της επιχειρησιακής ικανότητας των ευρωπαϊκών θεσμών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλαγών στο περιβάλλον ασφάλειας της Ευρώπης και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

«Ασφαλείς θεσμοί, αποτελεσματικές ψηφιακές δυνατότητες και η σωστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών συμβάλλουν στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και στην ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας», ανέφερε.

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της περιόδου 2021-2027

Ο προϋπολογισμός του 2027 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι ο τελευταίος ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Ο κ. Χατζηπαντέλα τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να ανταποκρίνονται στις σημερινές τους υποχρεώσεις, προετοιμάζοντας παράλληλα την Ευρώπη για τις μελλοντικές προκλήσεις.

Υπενθύμισε επίσης ότι ένας προϋπολογισμός δεν αφορά απλώς αριθμούς και κονδύλια, αλλά τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρώπη και τα αποτελέσματα που προσφέρει στους πολίτες της.

«Διαχειριζόμαστε τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτό απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία», υπογράμμισε.