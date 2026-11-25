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Στα πορτοκαλί φωταγωγείται απόψε το κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή έμφυλης βίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία Κύπρου, η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι αποδεκτή και δεν πρέπει να μένει στη σιωπή.

Το πορτοκαλί χρώμα συμβολίζει την ελπίδα, την αισιοδοξία και την προοπτική ενός κόσμου απαλλαγμένου από τη βία, στον οποίο κάθε γυναίκα μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, ελευθερία και ασφάλεια.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειές της δεν περιορίζονται σε συμβολικές ενέργειες. Μέσα από τη συνεχή εξειδίκευση και εκπαίδευση ανακριτών, δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, καθώς και τη στενή συνεργασία με κρατικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, εργάζεται για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, αλλά και για την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα προς την κοινωνία να μη σιωπά απέναντι σε περιστατικά βίας, επισημαίνοντας τη σημασία της αναγνώρισης και της καταγγελίας τους.

«Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας. Η πρόληψη, η προστασία και ο σεβασμός είναι ευθύνη όλων μας», καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.