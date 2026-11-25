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Σε μείωση των γενικών αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν σε οικοδόμο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε σε άδεια πισίνα σε εργοτάξιο στο Παραλίμνι, προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο, κρίνοντας ότι το ποσό των €63.000 που είχε επιδικάσει πρωτόδικα το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου ήταν έκδηλα υπερβολικό. Το ποσό μειώθηκε στις €45.000, ενώ διατηρήθηκε ο καταλογισμός συντρέχουσας αμέλειας στον τραυματία σε ποσοστό 30%.

Η υπόθεση αφορά εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 2 Απριλίου 2008, όταν ο 62χρονος τότε οικοδόμος εκτελούσε εργασίες σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που έγιναν αποδεκτά από το Δικαστήριο, ο εργαζόμενος, μαζί με βοηθό του, είχε αναλάβει τη διόρθωση εξογκώματος σε τοίχο, το οποίο είχε δημιουργηθεί από καλούπι, πλησίον άδειας κολυμβητικής δεξαμενής. Αφού κάλυψαν το δάπεδο με νάιλον, χρησιμοποίησαν κατεδαφιστικό εργαλείο για να αφαιρέσουν το εξόγκωμα και στη συνέχεια καθάρισαν και μετέφεραν τα υπολείμματα σε παρακείμενο χώρο. Ο οικοδόμος κινήθηκε ακολούθως προς σημείο όπου βρισκόταν καρότσι με πηλό, προκειμένου να μεταφέρει πλακάζ για την προστασία του τοίχου. Κατά την προσέγγισή του γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και, αφού έκανε μερικά βήματα, έπεσε μέσα στην παρακείμενη πισίνα, βάθους περίπου 1,5 μέτρου.

Από την πτώση υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και έσω πλαγίου συνδέσμου, καθώς και ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση για καθαρισμό του μηνίσκου και ακολούθησε πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Παρά τη θεραπεία, παρέμεινε η ρήξη των χιαστών συνδέσμων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μόνιμη αστάθεια στο γόνατο. Η χειρουργική αποκατάσταση των συνδέσμων δεν θεωρήθηκε ενδεδειγμένη λόγω της ηλικίας του.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε καταλήξει ότι η εργοδότρια εταιρεία παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας για την αποτροπή πτώσης εργαζομένων στην ανοικτή πισίνα. Ειδικότερα, έκρινε ότι θα έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώματα ή κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος για όσους εργάζονταν ή διακινούνταν στην περιοχή.

Παράλληλα, το Επαρχιακό Δικαστήριο είχε αποδώσει στον τραυματία συντρέχουσα αμέλεια 30%, θεωρώντας ότι, λόγω της εμπειρίας του ως οικοδόμου και της γνώσης του για την ύπαρξη της άδειας πισίνας, όφειλε να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή.

Η εταιρεία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο αμφισβητώντας την ευθύνη της, το ποσοστό ευθύνης που της καταλογίστηκε, καθώς και το ύψος των αποζημιώσεων. Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ο κίνδυνος δημιουργήθηκε από τις ενέργειες του ίδιου του εργαζομένου, ο οποίος είχε τοποθετήσει το νάιλον στο δάπεδο, δημιουργώντας ολισθηρή επιφάνεια, ενώ υπήρχε και εναλλακτική, ασφαλέστερη διαδρομή. Από την πλευρά του, ο τραυματίας καταχώρισε αντέφεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να του καταλογιστεί οποιοδήποτε ποσοστό συντρέχουσας αμέλειας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση των δικαστών Σταματίου, Δημητριάδου-Ανδρέου και Δαυίδ, απέρριψε τις θέσεις της εταιρείας ως προς την ύπαρξη αμέλειας, υπογραμμίζοντας ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει ασφαλή χώρο και σύστημα εργασίας και να λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η ανοικτή και άδεια πισίνα, η οποία βρισκόταν σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από τον χώρο εργασίας, δημιουργούσε προφανή και προβλέψιμο κίνδυνο. Η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ή καλύμματος δεν αποτελούσε υπέρμετρο ή δυσανάλογο μέτρο, αλλά εύλογη προφύλαξη, η οποία μπορούσε να αποτρέψει το ατύχημα.

Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι η εργοδοτική υποχρέωση ασφάλειας περιλαμβάνει και την πρόβλεψη πιθανής ανθρώπινης απροσεξίας ή εσφαλμένης κρίσης από πλευράς των εργαζομένων. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η εταιρεία δεν προσκόμισε μαρτυρία αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί ή με οποιοδήποτε συγκεκριμένο σύστημα εργασίας εφαρμοζόταν στο εργοτάξιο.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ορθό τον καταλογισμό συντρέχουσας αμέλειας 30% στον οικοδόμο. Στην απόφαση αναφέρεται ότι επρόκειτο για έμπειρο τεχνίτη, ο οποίος γνώριζε ότι η πισίνα ήταν άδεια και αντιλαμβανόταν τους περιορισμούς του διαδρόμου από τον οποίο κινούνταν, καθώς και τον πρόσθετο κίνδυνο ολίσθησης λόγω του νάιλον που είχε τοποθετηθεί στο δάπεδο.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε διοριστεί επισήμως ως επιστάτης, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι, κατά τον επίδικο χρόνο, είχε την πρακτική ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της συγκεκριμένης εργασίας, έχοντας υπό την ευθύνη του και άλλον εργάτη. Έκρινε, συνεπώς, ότι όφειλε να επιδείξει αυξημένη προσοχή και να επιλέξει την ασφαλέστερη διαδρομή, έστω και αν αυτή συνεπαγόταν καθυστέρηση.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το ποσό των €63.000 για πόνους και ταλαιπωρία ήταν έκδηλα υπερβολικό και δεν δικαιολογούνταν από τα δεδομένα της υπόθεσης. Συνεκτίμησε, ωστόσο, τη σοβαρότητα των τραυματισμών, τη μόνιμη αστάθεια του γονάτου και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητες του παθόντος.

Ο οικοδόμος επέστρεψε στην εργασία του έξι μήνες μετά το ατύχημα, αλλά μπορούσε πλέον να εκτελεί μόνο ελαφρύτερες χειρωνακτικές εργασίες. Στερήθηκε, επίσης, τη δυνατότητα να ασχολείται με δραστηριότητες όπως το περπάτημα σε ανώμαλο έδαφος και το κυνήγι. Η κατάσταση του γονάτου του ενδέχεται, σύμφωνα με την ιατρική μαρτυρία, να οδηγήσει σε επιτάχυνση της οστεοαρθρίτιδας και, σε προχωρημένο στάδιο, στην ανάγκη ολικής αρθροπλαστικής.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Ανώτατο Δικαστήριο αντικατέστησε τις γενικές αποζημιώσεις των €63.000 με €45.000 επί πλήρους ευθύνης. Από το νέο ποσό θα αφαιρεθεί το 30% που αντιστοιχεί στη συντρέχουσα αμέλεια του εργαζομένου, ενώ θα καταβληθεί νόμιμος τόκος από την ημερομηνία του ατυχήματος μέχρι την εξόφληση.

Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες πρωτόδικες επιδικασθείσες αποζημιώσεις, ύψους €3.917,82 για ιατρικά έξοδα και €7.906,62 για απώλεια μισθών μέχρι την επιστροφή του στην εργασία, δεν μεταβλήθηκαν από την απόφαση.

Η έφεση της εργοδότριας εταιρείας έγινε, ως εκ τούτου, μερικώς αποδεκτή μόνο ως προς το ύψος των γενικών αποζημιώσεων, ενώ απορρίφθηκαν οι υπόλοιποι λόγοι έφεσης και η αντέφεση του εργαζομένου. Το Ανώτατο Δικαστήριο επιδίκασε, τέλος, έξοδα ύψους €3.000, πλέον ΦΠΑ εάν υπάρχει, υπέρ της εταιρείας και εναντίον του εφεσίβλητου.