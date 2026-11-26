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Ο Κωνσταντίνος Αβραμίδης αναλαμβάνει ως ο πρώτος ανεξάρτητος Επίτροπος της κυπριακής συμμετοχής. Περίπτερο 70 τ.μ. στο ιστορικό συγκρότημα Artiglierie – Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου οι προτάσεις για την επιλογή του επιμελητή.

Μια νέα οργανωτική δομή αποκτά η κυπριακή συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2027, με την επιστροφή της στο Arsenale, έπειτα από αρκετά χρόνια, και την εισαγωγή για πρώτη φορά του θεσμού του ανεξάρτητου Επιτρόπου (Commissioner). Τον ρόλο αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Αβραμίδης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Αβραμίδης διορίζεται ως ο πρώτος ανεξάρτητος Επίτροπος στην ιστορία της κυπριακής συμμετοχής στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής. Θα εκπροσωπεί επίσημα το Υφυπουργείο Πολιτισμού έναντι της Μπιενάλε Βενετίας και θα έχει την ευθύνη της εποπτείας της κυπριακής παρουσίας μέχρι την υλοποίησή της το 2027. Ο διορισμός του έγινε από την Υφυπουργό Πολιτισμού, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας που υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Ο θεσμός του Επιτρόπου διαχωρίζεται από τον ρόλο του επιμελητή (Curator), για την επιλογή του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο επιμελητής που θα επιλεγεί θα αναλάβει την επιστημονική, δημιουργική και τεχνική επιμέλεια της κυπριακής πρότασης, σε συνεργασία με τον Επίτροπο και τους αρμόδιους διοργανωτικούς φορείς.

Το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα πιεστικό για τον επιμελητή που θα επιλεγεί. Ο προκαταρκτικός εκθεσιακός σχεδιασμός θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2027 και ο τελικός μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενσωματωθούν τυχόν τεχνικές παρατηρήσεις ή τροποποιήσεις που θα ζητηθούν από τη La Biennale di Venezia.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, με την υποβολή ολοκληρωμένων επιμελητικών προτάσεων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του ευρύτερου δημιουργικού τομέα.

Οι προτάσεις καλούνται να ανταποκρίνονται δημιουργικά στο γενικό θέμα της διοργάνωσης, ενσωματώνοντας ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα και συμβάλλοντας στον διεθνή αρχιτεκτονικό διάλογο. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας υποβολής και η προθεσμία λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2026, στις 14:00. Η αξιολόγηση και η επιλογή του επιμελητή από την 7μελή Κριτική Επιτροπή (δείτε παρακάτω) προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν εντός Δεκεμβρίου, ώστε να ακολουθήσει η προετοιμασία της εκθεσιακής πρότασης.

Η επιστροφή στο Arsenale

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της κυπριακής συμμετοχής του 2027 είναι η επιστροφή της στο Arsenale, έναν από τους δύο κύριους εκθεσιακούς χώρους της Μπιενάλε. Σύμφωνα με την προκήρυξη, το κυπριακό περίπτερο θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό συγκρότημα Artiglierie, σε χώρο περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων.

Η επιλογή του χώρου δημιουργεί συγκεκριμένες δυνατότητες αλλά και απαιτήσεις για τον σχεδιασμό της έκθεσης. Η πρόταση θα πρέπει να λάβει υπόψη τα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ιστορικού κτηρίου, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς ασφαλείας της διοργάνωσης. Κάθε πρόσθετη κατασκευή ή τεχνική εγκατάσταση θα υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών της Μπιενάλε.

Ο Κωνσταντίνος Αβραμίδης είναι αρχιτέκτονας, ακαδημαϊκός, ερευνητής και επιμελητής. Κατέχει διδακτορικό στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, μεταπτυχιακό τίτλο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει και διεξαγάγει έρευνα σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έχει συμμετάσχει ως ομιλητής, κριτής και εξωτερικός αξιολογητής σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας. Το 2023 συμμετείχε στην Επιτροπή Επιλογής του Επιμελητή της Κυπριακής Συμμετοχής στη 18η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

Η 20ή Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής της La Biennale di Venezia θα πραγματοποιηθεί από τις 8 Μαΐου έως τις 21 Νοεμβρίου 2027, με ημέρες προεπισκόπησης στις 6 και 7 Μαΐου. Την επιμέλεια της διοργάνωσης έχουν αναλάβει οι διακεκριμένοι Κινέζοι αρχιτέκτονες Wang Shu και Lu Wenyu, με γενικό τίτλο «Do Architecture – For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality».

Το επιμελητικό πλαίσιο θέτει στο επίκεντρο τη σχέση της αρχιτεκτονικής με την πραγματικότητα, τον τόπο, τα υλικά, την κατασκευή και τις κοινότητες. Καλεί τους αρχιτέκτονες να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τη συνύπαρξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, τη σχέση παράδοσης και καινοτομίας, καθώς και τη χρήση υλικών και τεχνολογιών που ενσωματώνουν τη γνώση, τη μνήμη, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Η κυπριακή πρόταση θα κληθεί να συνομιλήσει με αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, αναδεικνύοντας παράλληλα πτυχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής παραγωγής και της κυπριακής πραγματικότητας.

H αξιολόγηση των προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται από επταμελή Κριτική Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από τους ακόλουθους:

Ιωάννα Χατζηκωστή , υπό τη θεσμική της ιδιότητα ως Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

, υπό τη θεσμική της ιδιότητα ως Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού· Άντρια Μελετίου , Πολιτιστική Λειτουργός του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

, Πολιτιστική Λειτουργός του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού· Άλκης Δίκαιος , αρχιτέκτονας, υπό τη θεσμική του ιδιότητα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου·

, αρχιτέκτονας, υπό τη θεσμική του ιδιότητα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου· Χάρης Χριστοδούλου , αρχιτέκτονας, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως εκπρόσωπός του στην Κριτική Επιτροπή·

, αρχιτέκτονας, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως εκπρόσωπός του στην Κριτική Επιτροπή· Έλενα Παρούτη , αρχιτέκτονας, ως αριστίνδην μέλος διορισμένο από την Υφυπουργό Πολιτισμού·

, αρχιτέκτονας, ως αριστίνδην μέλος διορισμένο από την Υφυπουργό Πολιτισμού· Κυριάκος Μιλτιάδους , αρχιτέκτονας, ως αριστίνδην μέλος διορισμένο από την Υφυπουργό Πολιτισμού·

, αρχιτέκτονας, ως αριστίνδην μέλος διορισμένο από την Υφυπουργό Πολιτισμού· Κωνσταντίνος Αβραμίδης, αρχιτέκτονας και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό τη θεσμική του ιδιότητα ως Επίτροπος (Commissioner) της Κυπριακής Συμμετοχής στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia 2027, ο οποίος προεδρεύει της Κριτικής Επιτροπής και διαθέτει δικαίωμα νικώσας ψήφου.

Η προκήρυξη και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες.