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Δύο πρόσωπα, ηλικίας 47 και 44 ετών, συνέλαβε την Τετάρτη (25/11) η Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για τον εμπρησμό καφετέριας στις Βρυσούλες στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά σε καφετέρια, ξέσπασε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας 02/11/2026 στις Βρυσούλλες. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία Αμμοχώστου κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στη σκηνή, με το πρώτο φως της ημέρας, εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγα λεπτά πριν τις 4 τα ξημερώματα. Επί τόπου έσπευσαν δύο οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου «Λοχίας Αδάμου Αδάμου», καθώς και δύο πυροσβεστικά από τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρο το υποστατικό και το περιεχόμενο του.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας παραμένουν άγνωστα, χωρίς να αποκλείεται να πρόκειται για επαγγελματικές αντιζηλίες.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 44 και 47 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση. Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.