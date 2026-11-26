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Δύο άνδρες, ηλικίας 38 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης (25/11), αφού η Αστυνομία τους εντόπισε σε διαμέρισμα συγκροτήματος κατοικιών στις Πάνω Πλάτρες, όπου φέρεται να είχε διαπραχθεί διάρρηξη.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρήματα και διάφορα εργαλεία. Σε έρευνα στο ενοικιαζόμενο όχημα του ενός εντοπίστηκαν επιπλέον αντικείμενα.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επίσης για παράνομη κατοχή περιουσίας και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων.