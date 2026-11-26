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Ένα εμβόλιο το οποίο θα χορηγείται μέσω της μύτης και θα μπορεί να προσφέρει προστασία έναντι διαφορετικών υποτύπων του ιού της γρίπης επιχειρούν να αναπτύξουν επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Maryland στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής έρευνας, τα οποία παρουσιάστηκαν από το Πανεπιστήμιο, δημιουργούν προσδοκίες για την ανάπτυξη εμβολίων που θα προσφέρουν ευρύτερη προστασία, χωρίς να εξαρτώνται στον ίδιο βαθμό από την πρόβλεψη των στελεχών του ιού που θα επικρατήσουν κάθε χειμώνα.

Η συχνή μεταβολή των χαρακτηριστικών των ιών της γρίπης αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η σύνθεση των εποχικών αντιγριπικών εμβολίων επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Οι επιστήμονες επιχειρούν να ξεπεράσουν αυτή την πρόκληση στοχεύοντας σε τμήματα του ιού που παρουσιάζουν μικρότερες μεταβολές μεταξύ διαφορετικών υποτύπων.

Προστασία και έναντι της γρίπης των πτηνών

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, το υπό ανάπτυξη εμβόλιο παρουσίασε ενθαρρυντικά αποτελέσματα μετά την έκθεση των ζώων σε διαφορετικούς υποτύπους της γρίπης Α.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, τα ποσοστά προστασίας ανήλθαν:

Στο 90% έναντι του H5N1, υποτύπου που συνδέεται με τη γρίπη των πτηνών.

Στο 91% έναντι του H1N1.

Στο 80% έναντι του H6N2.

Στις ομάδες των ανεμβολίαστων πειραματόζωων τα αντίστοιχα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 27,3%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης. Αντισώματα παρέμεναν ανιχνεύσιμα ακόμη και 16 μήνες μετά την τελευταία δόση, ενώ έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό το 80% των εμβολιασμένων πειραματόζωων εξακολουθούσε να προστατεύεται έναντι του H5N1.

Ανοσολογική προστασία στο αναπνευστικό σύστημα

Η χορήγηση του εμβολίου μέσω της ρινικής οδού αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της ανοσολογικής άμυνας στους βλεννογόνους του αναπνευστικού συστήματος, εκεί όπου αρχίζει συνήθως η λοίμωξη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Investigation, έδειξαν επίσης μειωμένο πολλαπλασιασμό του ιού στη ρινική κοιλότητα και στους πνεύμονες των εμβολιασμένων πειραματόζωων.

Το πειραματικό εμβόλιο δεν προσέφερε, ωστόσο, προστασία έναντι του υποτύπου H3N2.

Επόμενος στόχος των επιστημόνων είναι να διευρύνουν το φάσμα προστασίας, ώστε να καλύπτονται περισσότεροι υπότυποι της γρίπης Α, αλλά και ιοί της γρίπης Β.

Η έρευνα παραμένει σε προκλινικό στάδιο. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στον άνθρωπο θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσω κλινικών δοκιμών πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο έγκρισής του.