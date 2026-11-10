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Η γρίπη των πτηνών έκανε την εμφάνισή της σε κτηνοτροφική μονάδα στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας, κοντά στο Βερολίνο, με τις τοπικές Αρχές να επιβεβαιώνουν σήμερα τον πρώτο εντοπισμό κρούσματος σε φάρμα στην περιοχή από την έναρξη του φθινοπώρου.

Το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά σε φάρμα με 160 πάπιες, χήνες και κοτόπουλα στην περιοχή Χάβελαντ. Ακολούθως, οι αρχές έδωσαν εντολή για τη θανάτωση των πτηνών και τον καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την τοποθεσία.

Το Ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ επισημαίνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στα άγρια ​​πτηνά είναι υψηλός, καθώς συνεχίζεται η φθινοπωρινή μετανάστευσή τους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κρούσμα γρίπης των πτηνών είχε εντοπιστεί σε άγρια ​​χήνα στην περιοχή Όντερ-Σπρέε του Βρανδεμβούργου.

protothema.gr