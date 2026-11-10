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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για σχεδιαζόμενη δολοφονία γνωστού προσώπου στη Λεμεσό, και πρώην κατάδικου για φόνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις στη Λευκωσία. Για την υπόθεση καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για πρόσωπο που είχε καταδικαστεί για υπόθεση φόνου σε άλλη επαρχία και, μετά την αποφυλάκισή του, εγκαταστάθηκε σε χωριό της Λεμεσού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά την οποία συνελήφθησαν τρία πρόσωπα από την Λευκωσία.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

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