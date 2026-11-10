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Αισιοδοξία για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την περίοδο 2026-2027 επικρατεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζομένους στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Οργανισμού, οι εκπρόσωποι των συντεχνιών εκτιμούν ότι η συμφωνία βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, καθώς τα βασικά ζητήματα έχουν διευθετηθεί και απομένουν ορισμένες διευκρινίσεις και διορθώσεις στο τελικό κείμενο.

Στόχος των δύο πλευρών είναι η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωποι των ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ ανέφεραν ότι ο ΟΚΥπΥ αναμένεται να αποστείλει τις επόμενες ημέρες αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο θα εξεταστεί από τις συντεχνίες προτού προωθηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για έγκριση.

Συμφωνία για αυξήσεις χωρίς αξιολόγηση

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που φαίνεται να έχουν συμφωνηθεί αφορά τις γενικές μισθολογικές αυξήσεις για το 2026 και το 2027, οι οποίες δεν θα συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι συγκλίσεις των προηγούμενων ημερών, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στα βασικά άρθρα της Σύμβασης.

Όπως εξήγησε, έχει συμφωνηθεί τόσο η παραχώρηση των γενικών μισθολογικών αυξήσεων όσο και ο τρόπος απόδοσής τους, χωρίς αυτές να εξαρτώνται από την αξιολόγηση.

Παράλληλα, στο κείμενο έχουν περιληφθεί δεσμεύσεις για συνέχιση του διαλόγου σχετικά με τη διαμόρφωση των οργανωτικών δομών και την ένταξη των εργαζομένων σε μισθολογικές κλίμακες.

Για τα δύο αυτά ζητήματα έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2028.

Ο κ. Ανδρέου σημείωσε επίσης ότι, μόλις εγκριθεί από τη Βουλή η τροποποίηση του κανονισμού για την ετήσια αντί της τριετούς παραχώρησης των αυξήσεων, η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί και στον ΟΚΥπΥ.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να λάβουν τις αυξήσεις πριν από την ολοκλήρωση του έτους.

Απομένουν οι τελικές διορθώσεις

Από πλευράς ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία στα περισσότερα άρθρα της Συλλογικής Σύμβασης και ότι οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως λεπτομέρειες στη διατύπωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Οργανισμός θα αποστείλει γραπτώς τις σχετικές διευκρινίσεις τις επόμενες ημέρες, με τις συντεχνίες να εκτιμούν ότι θα υπάρξει τελική σύγκλιση.

Διευκρίνισε ότι δεν έχει καθοριστεί νέα συνάντηση, ωστόσο οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση του κειμένου θα ακολουθήσει η εξέτασή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ και ο καθορισμός ημερομηνίας υπογραφής.

Ανάλογη αισιοδοξία εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, Ανδρέας Αντωνίου, ο οποίος ανέφερε ότι η συνάντηση κινήθηκε σε θετικό κλίμα και αποτέλεσε συνέχεια των προηγούμενων διαβουλεύσεων.

Όπως εξήγησε, οι συντεχνίες εξέτασαν τα προτεινόμενα κείμενα και υπέβαλαν παρατηρήσεις, διορθώσεις και διευκρινίσεις, οι οποίες αναμένεται να ενσωματωθούν στην τελική εκδοχή.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς οι οργανώσεις πρέπει πρώτα να εξετάσουν και να εγκρίνουν το αναθεωρημένο κείμενο.

Κοινή επιδίωξη παραμένει η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Μετά την αναστολή της απεργίας

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου οι έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ αποφάσισαν να αναστείλουν την 48ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει για τις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Η απόφαση λήφθηκε μετά τη γραπτή ενημέρωση των συντεχνιών ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ είχε επικυρώσει το προσχέδιο συμφωνίας που τους είχε διαβιβαστεί στις 4 Νοεμβρίου.

Η νέα συνάντηση αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία επί του συνόλου του κειμένου.